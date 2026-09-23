Trump osobiście otworzy bazę w Polsce? Nawrocki przedstawił plan

Karol Nawrocki w rozmowie z telewizją Bloomberg odniósł się do planów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Jak przekazał, trwają już przygotowania dotyczące infrastruktury przyszłej bazy.

– Właściwie teraz wybierana jest odpowiednia infrastruktura – powiedział prezydent. Przyznał jednocześnie, że do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze kwestie administracyjne oraz finansowe.

Mimo to Nawrocki jest przekonany, że projekt zostanie zrealizowany. – Jesteśmy przekonani, że tak, jak zapowiedział prezydent Trump, to tylko kwestia czasu – stwierdził.

Nawrocki chce „Fort Trump” przed 2029 rokiem

Prezydent chciałby, aby stała amerykańska baza powstała przed zakończeniem obecnej kadencji Donalda Trumpa, czyli najpóźniej na początku 2029 roku. Zapowiedział również, że jeśli plany zostaną sfinalizowane, kompleks otrzyma nazwę „Fort Trump”.

Nawrocki liczy także, że amerykański przywódca osobiście pojawi się na uroczystym otwarciu obiektu.– Myślę, że kiedy administracja USA i polski rząd zakończą swoje prace, prezydent Trump będzie mógł osobiście uczestniczyć w otwarciu Fort Trump – mówił w rozmowie z Bloombergiem.

Polska deklaruje pokrywanie kosztów

Nawrocki podkreślił, że Warszawa jest gotowa ponosić koszty związane ze wzmocnieniem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. – Polska płaci za swoje bezpieczeństwo. Pokrywamy również koszty pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce – powiedział.

Obecnie siły USA stacjonują w Polsce przede wszystkim na zasadzie rotacyjnej. Utworzenie stałej bazy oznaczałoby więc istotną zmianę statusu amerykańskiej obecności wojskowej oraz realizację projektu, o którym po raz pierwszy głośno mówiono jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy.

Decyzja jeszcze nie zapadła

Donald Trump informował niedawno o postępach w rozmowach dotyczących utworzenia bazy i sugerował, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona. W czerwcu polskie władze zaznaczały jednak, że Pentagon nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Nie przedstawiono dotąd finalnego porozumienia, harmonogramu budowy ani kosztów przedsięwzięcia. Słowa Nawrockiego wskazują jednak, że rozmowy weszły w bardziej zaawansowaną fazę, a strona polska zabiega o zakończenie projektu jeszcze podczas obecnej kadencji Trumpa.

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