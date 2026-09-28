140 tys. seniorów czeka na decyzję Nawrockiego. Jest odpowiedź Pałacu

Dla tysięcy par medal jest symbolicznym podsumowaniem wspólnie przeżytych 50 lat. Tymczasem na decyzję Karola Nawrockiego część małżeństw czeka miesiącami. Opóźnienia stały się przedmiotem sporu między rządem a Kancelarią Prezydenta.

Kolejka po prezydenckie medale. Kancelaria odpowiada

O skali problemu w czerwcu mówił szef KPRM Jan Grabiec. — Dowiedzieliśmy się, że Kancelaria Prezydenta ma duże zaległości w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 160 tys. osób czeka na decyzję głowy państwa — mówił.

Najnowsze dane Kancelarii Prezydenta pokazują, że liczba oczekujących spadła. Jak przekazała KPRP „Faktowi”, na rozpatrzenie czekają obecnie wnioski dotyczące 143 358 osób. Dane pochodzą z 21 września 2026 roku. W ciągu trzech miesięcy zaległość zmniejszyła się więc o około 17 tys., ale kolejka nadal jest bardzo długa.

Jednocześnie do kancelarii cały czas napływają nowe wnioski. Od 1 czerwca dotyczą one kolejnych ponad 33,5 tys. osób.

„Skala napływu nowych wniosków pozostaje bardzo wysoka — tylko od 1 czerwca br. wpłynęły wnioski dotyczące kolejnych ponad 33 500 osób. Wzmożony napływ związany jest m.in. z dużą liczbą małżeństw zawartych w latach 1975–1979” — przekazała Kancelaria Prezydenta.

Medal za 50 lat małżeństwa? Seniorzy czekają na decyzję Nawrockiego

Na problem wcześniej zwracała uwagę również pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Samorządy sygnalizowały, że procedura przyznawania medali wyraźnie się wydłużyła. W przypadku seniorów czas oczekiwania ma szczególne znaczenie.

Kancelaria Prezydenta wskazuje jednak, że przepisy nie określają terminu, w którym głowa państwa musi rozpatrzyć taki wniosek. „Nadawanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy do wyłącznych prerogatyw Prezydenta RP. Przepisy nie określają terminu, w jakim prezydent jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek o nadanie odznaczenia” — czytamy w odpowiedzi dla „Faktu”.

Według KPRP tempo pracy ma się jednak zwiększać. „W najbliższym czasie spodziewane jest dalsze przyspieszenie realizacji wniosków” — poinformowała Kancelaria.

Od początku swojej kadencji Karol Nawrocki uhonorował Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 79 670 osób. Liczba ta pokazuje skalę obsługiwanych spraw, ale nie rozwiązuje problemu dużej liczby wniosków pozostających do rozpatrzenia.

Medal ustanowiono w 1960 roku. Otrzymują go małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku. Odznaczenie nadaje prezydent, a w jego imieniu mogą wręczać je m.in. marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

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