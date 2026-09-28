Nowa dyrektor w Kancelarii Prezydenta. Przez dwa tygodnie była ministrem

O zatrudnieniu Marzeny Małek w KPRP informowało TVP Info. Przez stację przedstawiana jest jako bliska współpracowniczka Jacka Sasina i była minister aktywów państwowych w ostatnim, dwutygodniowym rządzie PiS.

Marzena Małek dyrektorką nowego biura w KPRP

Małek w Kancelarii Prezydenta objęła utworzone specjalnie dla niej stanowisko. Została dyrektorem Biura Energii, Rozwoju Infrastrukturalnego i Projektów Strategicznych.

– Biuro zostało utworzone z dniem 1 lipca 2026 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta. Marzena Małek została zatrudniona na stanowisku dyrektora Biura 1 lipca 2026 r. – przekazał w rozmowie z TVP Info przedstawiciel Biura Mediów Kancelarii Prezydenta.

Do najważniejszych zadań tego departamentu należeć ma m.in. wspieranie inicjatyw programowych i legislacyjnych, monitorowanie sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, przygotowywanie analiz, raportów i stanowisk na potrzeby prezydenta i kierownictwa kancelarii.

Biuro ma odpowiadać za prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami i środowiskami eksperckimi oraz koordynowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarki, energetyki, inwestycji i rozwoju.

– Biuro odpowiada również za organizację i obsługę Nagrody Gospodarczej Prezydenta oraz współpracuje z Biurem Polityki Międzynarodowej w zakresie zagranicznej polityki gospodarczej – podkreślano.

Marzena Małek ma zajmować się „planowaniem i organizowaniem pracy komórki, podejmowanie decyzji w sprawach należących do jej właściwości, realizacją zadań oraz nadzorem nad pracą podległych pracowników”. Podlega jej 8 urzędników.

Ciekawa kariera Marzeny Małek

Podkreślano, że o jej zatrudnieniu miało zdecydować doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz działalności gospodarczej. TVP Info zwraca jednak uwagę, że w jej CV nie znajdziemy niczego związanego z energią czy rozwojem strategicznym. To absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Kończyła też studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą.

Małek była dyrektorką biblioteki miejskiej w Radzyminie i kierowała Miejskim Domem Kultury w Wołominie. W 2015 roku kierowała sztabem wyborczym Jacka Sasina. W latach 2016-2020 wchodziła w skład zarządu spółki PL 2012, która zarządzała Stadionu Narodowego.

Później była m.in. w zarządzie Enea Trading i zasiadała w radach nadzorczych spółek Grupy Azoty. Pełniła też funkcję dyrektora generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych za czasów Jacka Sasina. Na dwa tygodnie zastąpiła go w tej roli w ramach trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego.

W 2024 roku Małek została radną miejską Radzymina. Przez pewien czas kierowała Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. W marcu tego roku zaczęła pracę w miejskiej spółce H2Otwock, która ma zarządzać powstającym kompleksem basenowym w Otwocku. W lipcu przeszła jednak do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.

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