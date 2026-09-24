Tak Kwaśniewska oceniła Nawrocką. Na jedno pytanie nie chciała odpowiedzieć

Jolanta Kwaśniewska pojawiła się na premierze książki „Twoja (Anty) Bucket List", którą napisała wspólnie z Jakubem Bączkiem. „To książka o marzeniach, które nie muszą dobrze wyglądać na zdjęciach. O pragnieniach, które zmieniają się razem z nami. O relacjach, które można odbudować. O ciele, z którym można zawrzeć łagodniejszy sojusz. O pasji, twórczości, pomaganiu, podróżach – tych na drugi koniec świata i tych znacznie bliższych. I o małych decyzjach, które potrafią przywrócić życiu głębię” – czytamy w opisie publikacji.

Tak Jolanta Kwaśniewska oceniła Martę Nawrocką. „Każda z nas ma swoją drogę”

Była pierwsza dama przy okazji wspomnianego wydarzenia udzieliła kilku wywiadów. W jednym z nich została zapytana o ocenę Marty Nawrockiej. Jolanta Kwaśniewska pozytywnie ocenia dotychczasowe działanie żony Karola Nawrockiego, w tym podejście do tematów związanych m.in. z akcjami charytatywnymi.

– Myślę, że każdy z nas wybiera swoją drogę ze względu na wrażliwość i obecna pierwsza dama zastanawia się, jak wykorzystać to swoje pięć minut. Bardzo fajnie, że pani Marta ma takie aktywne podejście do sprawy – mówi Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Jastrząb Post. Była pierwsza dama została także zapytana, jakie ma rady dla Marty Nawrockiej.

– Każda z nas ma swoją drogę i myślę, że tak jak do tej pory też, nie bardzo wychylałam się z tymi radami (...). W sercu czujemy, jak powinniśmy działać – skwitowała.

W sondażu SW Research dla „Wprost”, który został przeprowadzony w czerwcu, zapytaliśmy Polki i Polaków, jak oceniają sposób, w jaki Marta Nawrocka pełni funkcję pierwszej damy. 48 proc. wypowiedziało się pozytywnie, a krytycznie – 25,6 proc. badanych. Ponad 26 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności pierwszej damy.

Czytaj też:

Marta Nawrocka w blasku fleszy w USA. Uwagę przykuł detal. Stylistka o „zgrzycie” Czytaj też:

Kompetencje Nawrockiego pod lupą Komisji Weneckiej. Konstytucjonalista o kluczowym aspekcie