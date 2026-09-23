Marta Nawrocka w blasku fleszy w USA. Uwagę przykuł detal. Stylistka o „zgrzycie”

W dniach 19–23 września 2026 roku prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą odbywają wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj prezydent Polski weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że jego wystąpienie będzie odnosić się m.in. do kwestii najważniejszych z perspektywy Polski i naszego regionu, czyli spraw dotyczących bezpieczeństwa i kryzysów, z którymi mierzy się Europa.

Marta Nawrocka w blasku fleszy. Uwagę przykuł jeden szczegół. Stylistka komentuje

W czasie wizyty są komentowane nie tylko merytoryczne aspekty, ale również kwestie wizerunkowe. Uwagę przykuwa Marta Nawrocka i stylizacje, na które stawia pierwsza dama. Podczas wizyty fotoreporterzy dostrzegli, że żona prezydenta zdecydowała się na piercing typu tragus, czyli ozdobę umieszczoną w małej, chrzęstnej wypustce tuż przy wejściu do kanału słuchowego.

Do sprawy odniosła się stylistka. — Mały kolczyk, a zgrzyt w dyplomatycznym dress codzie. Dodatkowa ozdoba w chrząstce ucha to już piercing, czyli element biżuterii, który nie mieści się w klasycznym kanonie oficjalnego wizerunku — twierdzi Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z „Faktem”.

– W dyplomacji zasada jest prosta: im wyższa funkcja i większy ciężar reprezentacyjny, tym większa powinna być powściągliwość w detalach. To jest proste i dosłowne: reprezentuje się kraj i obywateli i nie ma miejsca na radosną awangardę, ponieważ to nie miejsce na performance, a na szacunek i poważne podejście do pełnionej funkcji — tłumaczy ekspertka.

— Tu ten jeden drobiazg może chwilowo odmładza i luzuje wizerunek, ale w dłuższej perspektywie może odbierać klasę opartą na protokolarnej dyscyplinie — zamyka wątek stylistka.

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