Nawrocki powołał „ambasadora”. Nie takiego, o jakiego prosił Sikorski

Prezydent Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalne stanowisko. W siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku wskazał nowe zadania dla ekspertki.

USA. Nawrocki powołał ambasadora – specjalnego przedstawiciela

Choć Orłowska otrzymała rolę ambasadora — specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to trzeba od razu zaznaczyć, że nie będzie wchodzić w skład służby zagranicznej. Nie jest to jedna z nominacji dyplomatycznych, o którą prosi od miesięcy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Orłowska ma odpowiadać za obszar nowych technologii i specjalne relacje biznesowe z USA. — To doświadczenie, które wnosi do Kancelarii Prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski — podkreślał Nawrocki, ogłaszając nominację.

Jak tłumaczył polityk, potrzebny mu jest „odsłuch” w środowisku polskich przedsiębiorców i krajowego biznesu. Tłumaczył, że wiele stojących przed nim zadań wymaga świadomości potrzeb tej grupy. Zapewnił, że przy prezydencie działa kilkanaście rad, a głosem przedsiębiorców jest zwłaszcza Rada Biznesu.

USA. Nawrocki odznaczył Polaków w Instytucie Pileckiego

Na uroczystości w Instytucie Pileckiego Nawrocki wręczał też odznaczenia dla ludzi biznesu i nauki. Wyróżnił kilka osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości i budowanie pozytywnego wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent odznaczył m.in. programistę Tomasza Czajkę, polsko-amerykańską biolożkę obliczeniową Teresę Przytycką oraz matematyka i przedsiębiorcę Matiego Staniszewskiego — jednego z twórców ElevenLabs. Do Rady Biznesu przy prezydencie powołał też dwóch nowych członków: Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego.

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