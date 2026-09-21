Rozmowa Nawrocki-Trump? Cztery kluczowe tematy. Znamy kulisy

W dniach 19-23 września prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą składają wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Polski weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Rozmowa Nawrocki-Trump? Taki plan ma prezydent Polski

Jak podaje Interia, polska strona liczy na to, że dojdzie do krótkiej rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Miałaby się odbyć podczas oficjalnej kolacji dla przywódców państw, którą wydaje prezydent Stanów Zjednoczonych. Została zaplanowana na wtorek.

„Rozmówcy Interii w Kancelarii Prezydenta zaznaczają, że spodziewana rozmowa z Donaldem Trumpem nie ma charakteru bilateralnych negocjacji. Podczas kolacji prezydenci mają jednak mieć okazję do krótkiej konwersacji, podczas której Karol Nawrocki chciałby poruszyć cztery kwestie” – czytamy.

Dwie pierwsze mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, w tym stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Trzeci temat to uzbrojenie dla polskiej armii i kolejki w dostawach sprzętu. Z medialnych doniesień wynika, że chodzi m.in. o rakiety systemu przeciwlotniczego Patriot. Obecnie Polska, tak jak inne kraje, czeka w kolejce na produkcję i dostawę rakiet, a Karol Nawrocki chciałby przyspieszenia tego procesu. Ostatni z tematów to pomysł powstania centrum serwisowego dla Patriotów w Polsce.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Plan dnia

W poniedziałek 21 września Karol Nawrocki weźmie udział w Polish-American Economic Summit. W godzinach popołudniowych spotka się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, a następnie sekretarzem generalnym ONZ i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O godz. 18:00 rozpocznie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Karola Nawrockiego.

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