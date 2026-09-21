Pałac Prezydencki odpiera zarzuty o płatne spotkania z Nawrockim. „Polityka bez honoru”

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta stanowczo zareagowali na doniesienia dotyczące Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku. Według Radia ZET i „Newsweeka” prywatna Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała oferować sponsorom pakiety kosztujące od 25 do 100 tys. dolarów, z którymi miał wiązać się różny poziom dostępu do Karola Nawrockiego.

Przydacz: Obrzydliwość oparta na kłamstwie

Do sprawy odniósł się szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zarzucił politykom koalicji rządzącej oraz sprzyjającym im mediom, że „dostali absolutnego amoku”.

„Nie, nie można kupować sobie żadnych spotkań. Próba imputowania tego głowie państwa jest obrzydliwością opartą o kłamstwo” – napisał.

Zapowiedział jednocześnie, że prezydent podczas wizyty w Nowym Jorku będzie promował polskie interesy oraz współpracę handlową i inwestycyjną. Jak podkreślił, Nawrocki nadal będzie spotykał się z przedsiębiorcami, jeżeli będzie tego wymagał interes państwa. „Jedyną «walutą», jaka przyjmowana jest w Pałacu Prezydenckim, to dobro Polski i pomyślność jej obywateli” – dodał Przydacz.

Równie ostro zareagował szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker. „Już raz przegraliście na kłamstwie. Przegracie znowu” – zwrócił się do autorów oskarżeń.

Według niego pracownicy Pałacu wykorzystują służbę publiczną, aby otwierać drzwi polskim przedsiębiorcom i wzmacniać gospodarkę. „To nie jest troska o państwo. To polityka bez honoru” – stwierdził.

Pakiety za 25, 50 i 100 tys. dolarów

Według ustaleń medialnych fundacja organizująca wydarzenie miała przygotować trzy pakiety sponsorskie: srebrny za 25 tys., złoty za 50 tys. oraz platynowy za 100 tys. dolarów. Najdroższy wariant miał, według informatorów dziennikarzy, zapewniać indywidualną rozmowę z prezydentem. Pałac kategorycznie temu zaprzecza.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył wcześniej, że nikt nie płacił za udział w forum, a Kancelaria Prezydenta nie uzależniała zaproszenia ani spotkania z Karolem Nawrockim od przekazania jakichkolwiek środków.

Wyjaśnił, że wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych, a udział sponsorów i partnerów jest praktyką spotykaną również podczas innych konferencji gospodarczych. Nawrocki ma jedynie wygłosić przemówienie otwierające wydarzenie objęte jego honorowym patronatem. Nie będzie natomiast uczestniczył w panelach przygotowanych przez fundację.

Opozycja żąda wyjaśnień

Doniesienia wywołały też natychmiastową reakcję polityków obozu rządzącego. Wiceszef MON Cezary Tomczyk określił sprawę jako „nieprawdopodobny skandal” i zażądał od prezydenta wyjaśnień oraz dymisji osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki oskarżył natomiast otoczenie Nawrockiego o „upadlanie najwyższego urzędu”.

Kancelaria Prezydenta odrzuca te zarzuty jako insynuacje. Karol Rabenda podkreślił, że do udziału w wydarzeniu zaproszono ponad sto firm z Polski i Stanów Zjednoczonych, a twierdzenie, że za spotkanie z prezydentem trzeba zapłacić, nazwał „ordynarnym kłamstwem”.

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