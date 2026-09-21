Media: Córka Andrzeja Dudy miała wypadek. Trafiła do szpitala

W niedzielę 20 września w Szewcach, na drodze krajowej numer 7, doszło do wypadku. Jak relacjonuje portal echodnia.eu, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do kieleckich służb ok. godz. 21:20.

Ze wstępnych ustaleń ma wynikać, że 30-letnia kobieta, która kierowała Jaguarem, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w bariery energochłonne.

Media: Kinga Duda miała wypadek. Trafiła do szpitala

Echo Dnia podaje, że samochodem kierowała Kinga Duda – córka Andrzeja Dudy, byłego prezydenta Polski. „Kobieta była trzeźwa. Została przewieziona do szpitala” – czytamy dalej.

Do wiadomości publicznej nie zostały podane żadne szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia. Nie wiadomo także, jakie obrażenia odniosła kobieta.

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