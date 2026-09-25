Nawrocki kontra Berek w TK. Polacy zabrali głos w nowym sondażu

4 września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale do tej pory nie złożył ślubowania przed Karolem Nawrockim.

Spór wokół ślubowania Berka. Nawrocki chce wyjaśnień

Z Kancelarii Prezydenta płynęły informacje, że głowa państwa oczekuje od Macieja Berka przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Chodzi o wymóg dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Pisma w tej sprawie były kierowane przez Zbigniewa Boguckiego do Kancelarii Sejmu. Jej szef Marek Siwiec zapewnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ślubowanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Nowy sędzia TK deklarował, że zamierza doprowadzić do złożenia ślubowania i że jako wybrany przez Sejm sędzia ma obowiązek rozpocząć wykonywanie urzędu. Opublikował także zaświadczenie samorządu radcowskiego. Wynika z niego, że posiada uprawnienia od 2002 roku, a wykonywanie zawodu zgłosił w latach 2006–2009 oraz ponownie od sierpnia 2012 roku.

– Faktem jest, że Sejm dokonał wyboru Macieja Berka, a prezydent nie ma kompetencji ani do zatwierdzania, ani do podważania tej decyzji. Obowiązujące przepisy nie przewidują również odrębnego trybu zaskarżenia uchwały Sejmu w tej sprawie – przekonywał w rozmowie z „Wprost” Przemysław Rosati, prezes NRA.

Sondaż: Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Berka?

O to, czy Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka, zapytano uczestników najnowszego badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Wynik pokazuje wyraźną przewagę zwolenników jednego rozwiązania.

Za tym, by prezydent odebrał ślubowanie od Berka, opowiedziało się 56 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 16,3 proc. badanych.

Część respondentów nie zdecydowała się na jednoznaczną odpowiedź. 15,6 proc. wskazało „trudno powiedzieć”, natomiast 12,3 proc. zadeklarowało, że nie ma zdania w tej sprawie. Łącznie daje to 27,9 proc. badanych, którzy nie zajęli jednoznacznego stanowiska.

Polacy o sprawie Macieja Berka w TK

Co ciekawe, wyniki nie różnią się znacząco w zależności od płci czy wieku. W większości grup wiekowych poparcie dla odebrania ślubowania przekracza połowę wskazań.

Wyraźniejsze odstępstwo widać dopiero wśród najmłodszych respondentów. W grupie osób do 24. roku życia za odebraniem ślubowania opowiedziało się 48,9 proc. badanych, czyli mniej niż połowa. Przeciwnego rozwiązania chciało 15,9 proc.

Wśród najmłodszych szczególnie dużo osób nie miało jednoznacznego stanowiska. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 13,9 proc. uczestników badania, a 21,6 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania. To najwyższy odsetek osób bez opinii spośród wskazanych grup wiekowych.

Czytaj też:

„Robocop” Tuska wchodzi do gry. Tak ma wyglądać plan Berka na TK Czytaj też:

Konstytucjonalista reaguje na ruch Święczkowskiego. „Rodzi najgorsze skojarzenia”