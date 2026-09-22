Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Berka? Prezes NRA wskazuje, co powinien zrobić

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie zakończyło dyskusji. Wręcz przeciwnie: obecnie Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są gigantyczne wątpliwości co do faktu, czy były minister ds. wdrażania polityki rządu spełnia formalne kryteria, aby móc objąć tę funkcję. Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że Karol Nawrocki „nie ma prawnej możliwości podważenia suwerennej decyzji Sejmu w zakresie wyboru członka TK”.

Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes NRA reaguje

– Transfer czynnych polityków z rządu czy parlamentu do Trybunału Konstytucyjnego jest działaniem szkodliwym i zaprzeczającym idei odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Przejście z ław rządowych do sądu konstytucyjnego to rozwiązanie, które miało już nie funkcjonować. Jednocześnie faktem jest, że nie jest to sytuacja, która występuje w Polsce po raz pierwszy – mówi w wywiadzie dla „Wprost” Przemysław Rosati.

– Wielokrotnie politycy trafiali do Trybunału – zarówno posłowie, jak i wiceministrowie. Nie ma też takich przepisów, które zakazywałyby tego, ale to nie oznacza, że jest to rozwiązanie dobre i pożądane. Ktoś może też powiedzieć, że Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech to miejsce, gdzie jest wielu ważnych byłych polityków. Ale u nas, w Polsce, nie było takiej tradycji. I to był dobry zwyczaj, co prawda z kilkoma wyjątkami – zaznacza prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nawrocki nie przyjmie ślubowania? Ekspert wskazuje, co powinien zrobić Berek

Wiadomo już, że prezydent nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

W poniedziałek 21 września Maciej Berek poinformował, że wysłał do prezydenta pismo. Zwrócił się z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu złożenia ślubowania. – Faktem jest też, że Sejm dokonał wyboru Macieja Berka, a prezydent nie ma kompetencji ani do zatwierdzania, ani do podważania tej decyzji. Obowiązujące przepisy nie przewidują również odrębnego trybu zaskarżenia uchwały Sejmu w tej sprawie – przekonuje Przemysław Rosati.

Jednocześnie prezes NRA zaznacza, co jest w interesie samego Macieja Berka. – Nie oznacza to jednak, że ewentualne wątpliwości dotyczące spełnienia ustawowych wymagań tracą znaczenie. Nadal pozostają problemem i powinny zostać publicznie oraz jednoznacznie wyjaśnione. Wymaga tego zarówno powaga Trybunału, jak i interes samego Macieja Berka. Przy czym nie mogą stanowić powodu uzasadniającego uniemożliwienie złożenia ślubowania przez takiego sędziego – zamyka wątek.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z Przemysławem Rosatim.

Czytaj też:

Co dalej ze Święczkowskim w Trybunale? Rzecznik KRS o „różnych scenariuszach” Czytaj też:

„Dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone”. Prezes TK reaguje