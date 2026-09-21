Co dalej ze Święczkowskim w Trybunale? Rzecznik KRS o „różnych scenariuszach”

W ostatnich tygodniach pojawiły się spekulacje o możliwości realizacji tzw. „wariantu siłowego” w Trybunale Konstytucyjnym. W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, jak oceniają ten hipotetyczny scenariusz. 36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

„Wariant siłowy” w Trybunale Konstytucyjnym? Tak zareagował Żurek

O to, czy „policja powinna wejść do TK i wyprowadzić prezesa” Bogdana Święczkowskiego, był pytany Waldemar Żurek. — Jeżeli będzie łamał prawo, tak — odpowiedział minister sprawiedliwości na antenie Radia Zet. Jednocześnie zastrzegł, że „policji nikt nie musi wprowadzać”, bo „policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo”.

– Państwo musi reagować tam, gdzie jest łamane prawo. Mamy zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi, że rząd musi zrobić wszystko, żeby legalnie wybranych sędziów dopuścić do orzekania — zaznaczył Waldemar Żurek.

Wrze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik KRS zabrał głos

O komentarz w sprawie został poproszony rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. — Uważam, że państwo powinno wykazać się sprawczością. Mamy sędziów, którzy kilka miesięcy temu zostali prawidłowo wybrani, a nie mogą orzekać. W związku z tym Trybunał nie może pełnić swojej konstytucyjnej roli. Trzeba zrobić wszystko, żeby tę sytuację zmienić. A w jaki sposób? To już rola organów państwa, przede wszystkim władzy wykonawczej — mówi sędzia Jarosław Łuczaj w rozmowie z „Faktem”.

Czy Bogdan Święczkowski może zostać zatrzymany? — Bez uchylenia immunitetu takie kwestie w ogóle nie wchodzą w rachubę — podkreśla Łuczaj.

— Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo rolą KRS jest stanie na straży sądów i niezawisłości sędziów. Natomiast możemy mówić o różnych scenariuszach. Czym innym jest zatrzymanie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, czym innym są działania związane z uchylaniem immunitetu. Możliwych jest tutaj wiele scenariuszy — dodaje sędzia Jarosław Łuczaj.

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