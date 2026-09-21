„Dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone”. Prezes TK reaguje

Od kilkunastu dni pojawiają się spekulacje o możliwości zrealizowania scenariusza, który zakłada tzw. wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym. Jak podał Polsat News, policja miałaby zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do siedziby instytucji.

– Dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone. Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca – mówił jeden z bliskich współpracowników Donalda Tuska w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym? Bogdan Święczkowski reaguje

– Nie dam się zastraszyć. Scenariusz, który pani redaktor przytacza, jest całkowicie nierealny i bezprawny. Snucie takich opowieści to próba wywierania presji i forma szantażu wobec mnie jako prezesa i wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Służy prowokowaniu konfliktów i ich eskalacji. Jeśli takich słów używa przedstawiciel rządu, to demaskuje intencje rządzącej większości zmierzające do łamania praworządności, a nie jej przywracania, jak to jest obłudnie przedstawiane. Można by powiedzieć, że po raz kolejny maski opadają – odpowiedział Bogdan Święczkowski w wywiadzie dla „Rz”.

Na pytanie, czy prezes TK liczy się z siłowymi rozwiązaniami w instytucji, odparł: „Oznaczałoby to, że puściły już wszystkie hamulce”.

– I że z braku innych argumentów władza ucieka się do argumentu siły. Nie wyobrażam sobie zamachu na konstytucyjny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, w demokratycznym państwie prawa. Pytanie więc, czy wciąż jesteśmy takim państwem – stwierdził Święczkowski.

Twardy scenariusz wobec Trybunału Konstytucyjnego? Nowy sondaż

W sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, jak oceniają hipotetyczny scenariusz, który zakłada realizację tzw. wariantu siłowego w Trybunale Konstytucyjnym. 36,7 proc. badanych jest nastawione krytycznie, a 30,1 proc. uważa, że takie rozwiązanie byłoby dobre. 33,2 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

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