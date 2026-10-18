Święczkowski zostanie zatrzymany? „W drzwiach TK stoi polityczny bramkarz”
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Święczkowski zostanie zatrzymany? „W drzwiach TK stoi polityczny bramkarz”

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Bogdan Święczkowski, prezes TK
Bogdan Święczkowski, prezes TK Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz
Spór o TK zaostrza się. Andrzej Szejna z Lewicy wskazał, jakie kroki prawne miałyby odblokować Trybunał Konstytucyjny.

Spór o Trybunał Konstytucyjny wydaje się nie mieć końca. Magdalena Sroka z PSL uważa, że politycy PiS podsycają napięcia wokół instytucji, co może doprowadzić do protestów na ulicach.

Protesty przed TK jak demonstracje we Francji?

Jako ostrzeżenie wskazała starcia z policją we Francji. – Nie jest trudno, żebyśmy oglądali takie obrazy w Polsce, jeżeli w ten sposób dalej będą zachowywali się politycy i szukali problemu tam, gdzie go nie ma – ostrzegła polityczka PSL na antenie Polsat News.

Sytuacja we Francji pokazuje, jak iskra potrafi rozpalić ogromny chaos. Dzisiaj wygląda to na potężny chaos we Francji. Nie pierwszy zresztą, bo przecież takie obrazki mogliśmy już oglądać – dodała.

Magdalena Sroka przekonywała, że obecny konflikt wokół TK ma swoje korzenie w latach 2015–2016. Jej zdaniem to właśnie wtedy rozpoczęło się polityczne podporządkowywanie Trybunału. – W obawie przed utratą instytucji, którą obsadzili politycznie, dzisiaj nie chcą pozwolić, żeby kolejni, wybierani przez kolejną większość sędziowie trafiali do Trybunału Konstytucyjnego – oceniła.

Zapytana o to, czy spór uda się zakończyć jeszcze przed Wigilią, odpowiedziała krótko: "Miejmy nadzieję, że tak". Jednocześnie zaznaczyła, że samo doraźne zażegnanie konfliktu nie wystarczy. – Uważam, że bez resetu to się nie da – powiedziała.

Szejna oskarża Nawrockiego. „Łamie konstytucję”

Do sytuacji w Trybunale odniósł się również Andrzej Szejna. Polityk Lewicy zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszanie konstytucji poprzez nieodebranie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm.

W rozmowie z Polsat News pojawiło się także pytanie o zapowiedź premiera dotyczącą „wysadzenia z siodła” prezesa TK. – To bardzo poetyckie określenie, ale sytuacja prawna jest jasna. Wybraliśmy legalnie w Sejmie sędziów – odparł Andrzej Szejna.

Według posła Lewicy „wybrani przez parlament sędziowie powinni móc rozpocząć pracę, a główną przeszkodą jest postawa Bogdana Święczkowskiego”. – W drzwiach Trybunału Konstytucyjnego stoi polityczny bramkarz, a nie prezes tego Trybunału – stwierdził polityk.

Święczkowski straci stanowisko w TK?

Andrzej Szejna porównał sytuację do uniemożliwiania komuś wejścia do własnego domu. Mówił przy tym o konieczności zaangażowania „całego aparatu państwowego”.

Dopytywany, czy oznacza to użycie siły wobec Bogdana Święczkowskiego i wyprowadzenie go przez policję, parlamentarzysta podkreślił, że „patrząc teraz już formalnoprawnie, trzeba doprowadzić do sytuacji uchylenia skutecznego prawnie immunitetu prezesowi TK”. – Trzeba konsekwentnie usunąć go ze stanowiska, usunąć go z Trybunału i pozwolić na odbycie się zgromadzenia ogólnego – zakończył.

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Źródło: Polsat News