Berek zapowiada ruch w sprawie Święczkowskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Maciej Berek poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Bogdana Święczkowskiego przestępstwa polegającego na naruszeniu jego nietykalności cielesnej.

Berek kontra Święczkowski. Jest zawiadomienie do prokuratury

Sędzia poinformował, że „prezes TK fizycznie zagrodził mu drogę i wypchnął go z korytarza, uniemożliwiając przejście”. Zaznaczył przy tym, że nie doszło do szarpaniny. W odpowiedzi Bogdan Święczkowski tłumaczył, że „stanął w drzwiach i nie pozwolił Maciej Berkowi przejść, ponieważ ten nie objął jeszcze urzędu sędziego”. – Starcia nie było, być może pan Berek mnie dotknął. Można powiedzieć, że on mógł ewentualnie dopuścić się naruszenia mojej nietykalności – dodał.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Maciej Berek nawiązał także do faktu, iż Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania legalnie wybranych sędziów TK. - Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają obowiązek wykonywać to, czego od niego domaga się konstytucja i ustawy. Jednym z obowiązków Trybunału jest zajmowanie się ewentualnymi wnioskami o uchylenie immunitetu sędziów TK, w tym prezesa TK. Wiemy przecież, że takie wnioski składała prokuratura – stwierdził sędzia.

– Opór Bogdana Święczkowskiego, który nie chce zwołać zgromadzenia, jest niebezpieczny i destrukcyjny, ponieważ z jego winy pracownicy TK żyją w ciągłym niepokoju, chcieliby wiedzieć, czy mogą liczyć na wypłatę pensji i spokojną pracę. Wiemy, że dzisiaj wielu z nich wychodzi wcześniej z pracy, ponieważ w TK nic się nie dzieje, jego funkcjonowanie jest de facto zawieszone. Z przykrością stwierdzam, że Trybunał Konstytucyjny stał się jednoosobowym szańcem sędziego Święczkowskiego – ocenił.

Spór o TK wchodzi w nową fazę? Berek tłumaczy

Dopytywany, czy ma plan, jak wyjść z obecnego impasu odpowiedział twierdząco, jednak nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. – Według procedury kierujący pracami TK powinien zwołać zgromadzenie ogólne wszystkich sędziów i domknąć sprawy budżetowe. Minister finansów nie otrzymał pełnej dokumentacji, co grozi zamrożeniem finansowania TK w przyszłym roku – przypomniał.

Zawiadomienie złożone przez Macieja Berka nie jest jedynym problemem Bogdana Święczkowskiego. Wcześniej sędzia Sławomir Patyra powiadomił prokuraturę ws. manipulowania składami orzekającymi przez prezesa TK.

– Jeśli prokuratura, na podstawie dokumentów z systemów informatycznych TK, jakie trafiły do śledczych, będzie chciała postawić panu Święczkowskiemu zarzuty, wówczas będzie musiała wystąpić z wnioskiem o uchyleniu mu immunitetu. W takiej sytuacji o jego losie zdecyduje zgromadzenie ogólne sędziów TK. Oczywiście bez udziału osoby, której dotyczy taki wniosek – tłumaczył „Gazecie Wyborczej” Maciej Berek.

Szykuje się reset w TK? Berek o propozycji Morawieckiego

Sędzia TK odniósł się także do coraz częściej pojawiających się propozycji dotyczących resetu w TK. Propozycję złożył m.in. Mateusz Morawiecki.

– Politycy, którzy dzisiaj opowiadają się za wyborem sędziów TK większością kwalifikowaną, pośrednio oddają tym samym honor ministrowi Adamowi Bodnarowi. To właśnie on jako minister sprawiedliwości przygotował propozycję ustawy, która zakładała ponadpartyjny konsensus przy kształtowaniu składu Trybunału – komentował prawnik.

- Większość parlamentarna zaproponowała przepisy zapraszające opozycję do uczestnictwa w wybieraniu sędziów TK. Prawica nie zagłosowała za ustawą, a na końcu procesu legislacyjnego zawetował ją Andrzej Duda. Dzisiaj te same siły polityczne twierdzą, że podobne rozwiązania mają wiele sensu! Trochę za późno na refleksję – zaznaczył.

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