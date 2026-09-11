Wariant siłowy w Trybunale? „Policja może zablokować dostęp Święczkowskiemu”

Jak ustalił Polsat News, policja wejdzie dziś do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. – W Komendzie Stołecznej Policji został ogłoszony stan mobilizacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze mogą zablokować dostęp do siedziby Trybunału prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu – przekazano w serwisie informacyjnym stacji, tuż po godz. 7:00.

Niewiadomą pozostaje, o której godzinie ma rozpocząć się akcja policji w TK. Nie wiadomo także, w jakim celu ma zostać przeprowadzona.

Więcej informacji wkrótce.