Wariant siłowy w Trybunale? „Policja może zablokować dostęp Święczkowskiemu”
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Wariant siłowy w Trybunale? „Policja może zablokować dostęp Święczkowskiemu”

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Pilne
Pilne Źródło: Wprost
Z informacji Polsat News wynika, że jeszcze dzisiaj funkcjonariusze policji wejdą do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Mają zablokować dostęp Bogdanowi Święczkowskiemu.

Jak ustalił Polsat News, policja wejdzie dziś do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. – W Komendzie Stołecznej Policji został ogłoszony stan mobilizacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze mogą zablokować dostęp do siedziby Trybunału prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu – przekazano w serwisie informacyjnym stacji, tuż po godz. 7:00.

Niewiadomą pozostaje, o której godzinie ma rozpocząć się akcja policji w TK. Nie wiadomo także, w jakim celu ma zostać przeprowadzona.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: WPROST.pl