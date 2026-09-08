Święczkowski w potrzasku. Wyrok TK obrócił się przeciwko niemu

Wyrok TK w sprawie SK 64/20 dotyczący ulgowiczów meldunkowych jest dowodem na to, że do wykonywania obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego wystarczający jest wybór przez Sejm. Nie ma znaczenia ceremonialne zaproszenie przez prezydenta sędziego TK do odbioru ślubowania. Pan Święczkowski o tym wie, bo w ubiegłym roku był w składzie TK, który wydał ten wyrok. Sędzia TK związany jest przede wszystkim Konstytucją, więc została ona przez niego złamana.

Sędzia ze ślubowaniem czy bez?