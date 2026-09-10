Karol Nawrocki domaga się wyjaśnień ws. Macieja Berka. Jest oficjalne pismo z Pałacu

Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego – poinformował Zbigniew Bogucki na antenie Polsat News. Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są „gigantyczne wątpliwości”, czy były minister ds. wdrażania polityki rządu spełnia formalne wymogi, a konkretnie, czy ma 10-letni staż radcy prawnego.

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Jak argumentował Bugucki, w tym przypadku „nie można opierać się na oświadczeniach i mówieniu, że wszystko jest w porządku”. – Jeżeli (te wątpliwości – red.) się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem konstytucji – ocenił w programie „Gość Wydarzeń”.

Do kwestii wymogów formalnych już wcześniej odnosił się Maciej Berek. – Ponieważ opozycja nie chciała przyjąć do zrozumienia wyjaśnień, które przedstawiałem, poprosiłem o wystawienie zaświadczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którego wynika, że przez 17 lat wykonywałem zawód, a byłem wpisany (na listę radców prawnych – red.) przez ponad 20 lat – wyjaśniał nowy sędzia TK, który w zeszłym tygodniu został wybrany przez Sejm.

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Wciąż niewiadomą pozostaje, czy – a jeśli tak, to kiedy – Maciej Berek dostanie zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na ceremonię ślubowania. W nowym sondażu, który został przeprowadzony przez SW Research dla „Wprost”, zapytaliśmy respondentów, czy głowa państwa powinna przyjąć ślubowanie od nowego sędziego TK. 43,5 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a 28,3 proc. jest przeciw. 28,2 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

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