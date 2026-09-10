Zamienili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Prokuratura bada sprawę

Wybory prezydenckie w Polsce odbyły się w 2025 r. W drugiej turze głosowania Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. O zwycięstwie zdecydowało ok. 370 tys. głosów. Jak podaje gazeta.pl, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w komisjach wyborczych w województwach mazowieckim i lubelskim.

Nawrocki kontra Trzaskowski. Nieprawidłowości w komisjach wyborczych

„Do tej pory śledczy postawili zarzuty łącznie 68 osobom. Zarzuty dotyczą nierzetelnego przeliczenia głosów w II turze wyborów i nierzetelnego sporządzenia protokołów głosowania. 40 osób przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia. Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (prace społeczne) albo do dwóch lat więzienia” – czytamy.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała akt oskarżenia wobec sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku (powiat węgrowski). Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie. Termin rozprawy został wyznaczony na październik. „W przedmiotowej komisji 43 głosy zostały dodane do wyniku kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, zamiast na kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego” – przekazał portalowi Gazeta.pl rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski.

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Nie wszystkim członkom komisji grozi kara. Trzy osoby przyznały się do winy i złożyły wyjaśnienia. Na początku sierpnia prokuratura skierowała w ich sprawie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Sądu Rejonowego.

„Skorzystanie przez niektórych członków wskazanej komisji wyborczej z dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego było wynikiem postawy tych osób w trakcie postępowania przygotowawczego, tj. pełna współpraca z tutejszą Prokuraturą, w tym szczegółowe przedstawienie okoliczności całego zdarzenia” – poinformował prok. Bartłomiej Świderski.

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