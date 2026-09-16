Co działo się przed procesem Nawrockiego z Onetem? Ujawniono działania prawników prezydenta

Przypomnijmy, we wtorek rozpoczął się proces cywilny, który Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu. Dotyczy on zeszłorocznego tekstu Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu” , który ukazał się na stronie serwisu. Prawnicy reprezentujący Onet złożyli wniosek o odtajnienie rozpraw, jednak sąd nie wyraził na to zgody.

Proces Karol Nawrocki – Onet. Ujawniono kulisy sprawy

W programie specjalnym Onetu autorzy materiału wypowiedzieli się na temat pracy nad tekstem, a także ujawnili kulisy rozmów z przedstawicielami prezydenta. Dziennikarze podkreślali, że przed publikacją wielokrotnie zabiegali o rozmowę z Karolem Nawrockim, jednak polityk odmawiał.

— Miał pół roku, żeby odnieść się do zarzutów (...). Gdyby Karol Nawrocki spotkał się z nami, tak jak poprosiliśmy przed publikacją tekstu o Grand Hotelu i punkt po punkcie podważył zarzuty, to ten tekst by nie powstał – podkreślił Stankiewicz.

Dodał również, że „prawnicy prezydenta próbowali opóźnić rozpoczęcie procesu cywilnego” . – Złożyli wniosek o wstrzymanie go do czasu zakończenia sprawy karnej, która jeszcze nawet nie ruszyła. To byłoby opóźnienie o parę lat – ocenił. Sąd odrzucił ten wniosek – poinformował Onet. Ze wcześniejszych ustaleń medialnych wynika, że sprawa karna ma się rozpocząć w połowie listopada.

Karol Nawrocki pozwał Onet. Zrezygnował z trybu wyborczego

Przypomnijmy, gdy tekst się ukazał, kilka dni przed wyborami prezydenckimi, Karol Nawrocki skomentował publikację w serwisie X.

„Dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę” – stwierdził wówczas kandydat popierany przez PiS. „Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. Medialni pomocnicy Tuska i Trzaskowskiego nie zabiorą nam zwycięstwa” – dodał polityk.

Co istotne, gdy tekst się ukazał, Nawrocki mógł pozwać Onet w trybie wyborczym, dzięki czemu wyrok zapadłby jeszcze przed wyborami. Polityk się jednak na to nie zdecydował, prawdopodobnie dlatego, że mogłoby to zaszkodzić jego ówczesnej kandydaturze.

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