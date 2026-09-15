Karol Nawrocki walczy w sądzie. W tle głośna publikacja Onetu

Jak wynika z informacji podanych przez serwis, pierwsza rozprawa dotycząca ochrony dóbr osobistych rozpoczęła się we wtorek 15 września przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Prawnicy Onetu złożyli wniosek o jej odtajnienie, jednak sąd go odrzucił. Swoją decyzję argumentował „troską o spokojny przebieg procesu” . We wtorek ma zostać przesłuchanych pięciu świadków.

Czego dotyczył tekst Onetu, który uderzył w Nawrockiego?

Przypomnijmy, autorami tekstu byli Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz. Materiał ukazał się 26 maja 2025 r., przed drugą turą wyborów prezydenckich. Dziennikarze Onetu informowali, że dotarli do świadków, a także znajomych Karola Nawrockiego, którzy wraz w nim mieli pracować w hotelu w Sopocie. Według ich relacji polityk miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości placówki.

Jak przekazał serwis, „wiarygodność rozmówców została sprawdzona przez autorów tekstu. Osoby te pozostały anonimowe z obawy o bezpieczeństwo, ale zadeklarowały gotowość do złożenia zeznań przed sądem” .

Prawnik Ringier Axel Springer Polska Jakub Kudła przekazał jeszcze w zeszłym roku, że „Karol Nawrocki domaga się przeprosin od Onetu. Onet uważa, że nie ma podstaw, bo nie popełniono przestępstwa, artykuł jest zgodny z prawdą” .

Nawrocki zarzucił mediom kłamstwo

Gdy materiał się ukazał, Karol Nawrocki uznał go za atak polityczny. Stwierdził również, że zawarto w nim „stek kłamstw i nienawiści". Zapowiedział wówczas, że pozwie Onet.

Ostatecznie złożył dwa pozwy – cywilny przeciwko Ringier Axel Springer Polska do Sądu Okręgowego w Warszawie, a także prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom publikacji do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa dotyczący zniesławienia. Pierwsza rozprawa w drugim procesie ma się odbyć 12 listopada br.

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