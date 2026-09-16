Nawrocki nie mógł dłużej zwlekać. Szef BBN wydał oświadczenie

W piątek 18 września prezydent Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Informację przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych po ostatnich wydarzeniach oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za ochronę państwa.

Rosyjskie drony uderzyły blisko polskiej granicy

Spotkanie odbędzie się po serii niebezpiecznych incydentów w pobliżu Polski. W nocy z soboty na niedzielę, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5 niedaleko granicy.

Jeden bezzałogowiec uszkodził lokomotywę pociągu relacji Kijów–Warszawa, stojącego na stacji Jagodzin, około 2 km od Polski. Drugi uderzył w stację paliw w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin.

Premier Donald Tusk podczas niedzielnej odprawy ocenił, że eskalacja rosyjskich działań staje się faktem, a jej przykłady pojawiają się coraz bliżej polskiej granicy.

Uzbrojony dron znaleziony na plaży w Rusinowie

Kolejny incydent dotyczy bezzałogowca odnalezionego w rejonie Rusinowa koło Jarosławca. Według wstępnych ustaleń był to rosyjski dron Gerbera 2.

Prokuratura poinformowała, że maszyna miała głowicę odłamkowo-burzącą z zapalnikiem. Ładunek oddzielono od drona i ze względów bezpieczeństwa zneutralizowano na plaży. Pozostałe części bezzałogowca trafiły do dalszych badań laboratoryjnych.

BBN przygotuje rekomendacje dla władz

Przed piątkową rozmową prezydent zapoznał się z analizą opracowaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Po spotkaniu BBN ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.

Nie podano jeszcze, kiedy dokument zostanie przedstawiony ani jakie konkretne rozwiązania może zawierać.

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