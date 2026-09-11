Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Szef BBN chce oświadczenia z MSWiA

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zareagował na pogłoski, dotyczące planowanej interwencji policji w TK. W piątek 11 września zamieścił na platformie X poświęcony tej kwestii.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Szef BBN domaga się odpowiedzi z MSWiA

„W związku z informacjami o możliwych działaniach formacji podległych MSWiA wobec Trybunału Konstytucyjnego skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia” – oznajmił w sieci. „Jeżeli takie działania są planowane, Prezydent RP oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia” – dodawał.

„Każde działanie służb wobec konstytucyjnego organu państwa musi mieć jasną podstawę prawną. Prezydent RP czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i jest gwarantem ciągłości władzy państwowej” – podkreślał Grodecki w swoim wpisie.

Policja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

W piątek rano policja wkroczyła do innej państwowej instytucji. Funkcjonariusze pojawili się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem interwencji miało być zamieszanie dotyczące zmiany na stanowisku rektora uczelni.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora dr Michała Sopińskiego. Jego obowiązki otrzymał prof. Sławomir Cudak. Związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry dotychczasowy rektor stwierdził, że nie uznaje decyzji ministra.

Oprócz prof. Cudaka, który w piątek stawił się do pracy w AWS, na miejscu byli też posłowie PiS: Maria Kurowska, Sebastian Kaleta i Jan Kanthak. Doszło nawet do przepychanek z policją. Komentujący sytuację w mediach Jarosław Kaczyński mówił o „próbie przed przejęciem Trybunału Konstytucyjnego”, do której jego zdaniem dojdzie jeszcze we wrześniu.

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