Alert RCB w dwóch województwach. Wojsko reaguje na atak Rosji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. To reakcja na rosyjskie uderzenia z wykorzystaniem dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy. Uruchomione zostały siły i środki pozostające w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko zaznaczyło, że działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach położonych w pobliżu obszarów zagrożonych atakami.

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Decyzja miała zapewnić wojsku swobodę prowadzenia działań w przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne zapewniło, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe mu siły pozostają gotowe do natychmiastowej reakcji.

Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy licznych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert objął m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz sąsiednie powiaty.

RCB poinformowało, że alert ma związek z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Zaapelowało również o śledzenie kolejnych komunikatów.

Rosyjskie drony w pobliżu polskiej granicy

Ukraińskie aplikacje monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały w środę rano o rosyjskich dronach odrzutowych nad obwodem wołyńskim, który graniczy z Polską. Dane te bazowały na zgłoszeniach użytkowników Telegrama i innych podobnych źródłach.

W Kijowie słychać było eksplozję. Według władz miejskich po ataku dronów na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w pomieszczeniach magazynowych.

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