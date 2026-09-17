Wojsko poderwało lotnictwo. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę

Komunikat wydano w czwartek o godz. 11:40. Jak wyjaśniono, decyzję podjęto po tym, jak Rosja ponownie zaatakowała „za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy”.

Przekazano także, że „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało komunikat w tej sprawie. Do odbiorców na terenie kilku województw wysłano specjalne wiadomości. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazano w komunikacie.

Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenach województw: podkarpackiego (Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki) oraz lubelskiego (puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

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