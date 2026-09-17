Premier zabrał głos po „brutalnym ataku Rosji”. Rzecznik DORSZ ujawnił, że jeden z dronów był „4 km od granicy z Polską”

W czwartek (17 września) polskie wojsko poderwało myśliwce, co miało związek z "wykryciem w niedalekiej odległości i zbliżaniu się do naszych granic odrzutowego bezzałogowego statku powietrznego" – ujawnił na antenie stacji TVN24 ppłk Jacek Goryszewski. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podał, że dron "najprawdopodobniej w niedalekiej odległości od granicy (...) został zwalczony bądź uderzył w cel".

Następnie doprecyzował, że bezzałogowiec znajdował się "ok. 4 km od granicy".

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej potwierdził, że atak przeprowadzony został "bardzo blisko polskiej granicy". – Koło Dorohuska (...) zaatakowano najprawdopodobniej stację benzynową. Doszło do bardzo masywnej eksplozji. Nasze samoloty zostały poderwane do akcji. Jak państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce parę dni temu, ale także dzisiaj w nocy – wspomniał.

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