Nowa moda na zerwanie. Wyjaśniamy, na czym polega caspering

Caspering to jeden ze sposobów na zakończenie związku. Jak podkreślają eksperci – wcale nie najlepszy. Oczywiście, nic nie przebije ghostingu, ale wciąż jasny komunikat będzie lepszy od uników czy psychologicznych gierek.

Caspering, czyli powolne zrywanie

Caspering nazywany jest też czasem „uprzejmym znikaniem”. Pozornie chodzi o to, by nie skrzywdzić drugiej osoby, nie narażać jej na szok związany z zerwaniem. Wygaszanie związku rozłożone jest w czasie, a nie nagłe jak ghosting, czyli usunięcie się z życia drugiej osoby bez słowa.

Przy casperingu mamy do czynienia z powolnym gaśnięciem, blaknięciem relacji. Partner nadal odpisuje na wiadomości, ale coraz rzadziej i coraz później. Daje złudną nadzieję, że związek wciąż trwa, mimo iż w pewnym momencie arbitralnie zdecydował o jego zakończeniu i dąży do tego celu.

Caspering okiem eksperta

W rozmowie z „Wysokimi Obcasami” Adrianna Kaczuba-Kozic z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego podkreślała, że taki typ rozstania może wydawać się łagodniejszy, ale ostatecznie nie jest zbyt korzystny dla osoby porzucanej. Ostatecznie tylko niepotrzebnie przedłuża jej cierpienia.

– Z mojej perspektywy caspering nie zakłada nic dobrego. Być może zyskuje, kiedy zestawimy go z ghostingiem, który oznacza nagłe zniknięcie z życia innej osoby. Obie formy są jednak w mojej ocenie nieuczciwe, ponieważ nie dają szansy drugiej stronie na zrozumienie, co 'nie zadziałało' w ramach relacji i nauki na tym doświadczeniu. Zostawiają głównie znaki zapytania i poczucie krzywdy – tłumaczyła.

Oczywiście caspering wynika nie tylko z chęci oszczędzenia drugiej osobie przykrości. Wiąże się też z lękiem zrywającego przed konfrontacją i trudnymi emocjami. – W casperingu te elementy są nieobecne. Stosująca go osoba wybiera strategię bez konfrontacji i powoli się wycofuje, ograniczając komunikację. To być może zmniejsza nagły szok partnera, ale niekoniecznie bierze pod uwagę jego dobro. Raczej zabezpiecza tego, kto kończy związek – oceniała Adrianna Kaczuba-Kozic.

Specjaliści doradzają, by związki kończyć jasnymi, krótkimi komunikatami. Wystarczy przekazać, że nie chce się dłużej kontynuować znajomości w takim charakterze i podać przyczyny. Umożliwia to postawienie kropki i rozpoczęcie dalszego etapu w życiu.

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