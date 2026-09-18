Polskie wojsko wydało pilny komunikat. Lotniska w dwóch miastach zamknięte

„Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – podało w piątek nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W związku z tym, zgodnie z procedurami – poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego – „uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – przekazało wojsko w komunikacie w dniu 18 września.

Lotniska na wschodzie Polski zostały zamknięte

Na informację podaną przez dowództwo zareagowała wkrótce PANSA. „Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze” – przekazała na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wojsko zapewniło, że podjęte działania „mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”. „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono w komunikacie.

Rosjanie zaatakowali cele w Ukrainie. Były blisko granicy z Polską

Wczoraj wojsko przekazało podobną informację, a także rozesłało alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



„ UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmiała wiadomość, którą otrzymali mieszkańcy wschodnich regionów Polski.

Poderwanie myśliwców w czwartek (17 września) miało związek z „wykryciem w niedalekiej odległości i zbliżaniu się do naszych granic odrzutowego bezzałogowego statku powietrznego” – informował na antenie TVN24 ppłk Jacek Goryszewski (rzecznik prasowy DORSZ).

Więcej informacji wkrótce...