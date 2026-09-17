Putin zwrócił się do Rosjan. Mówił, co powinni zrobić. „Nikt nie jest w stanie nas podzielić”

Przypomnijmy, od 18 do 20 września w Rosji odbędą się wybory parlamentarne. Weźmie w nich udział 10 partii: Partia Demokracji Bezpośredniej, Jedna Rosja, Sprawiedliwa Rosja, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Zieloni, Rodina, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Partia Emerytów, Komuniści Rosji oraz Nowy Lud. Jedyne opozycyjne ugrupowanie Jabłoko nie zostało dopuszczone do wyborów przez Sąd Najwyższy. Wcześniej wnioskowali o to prokremlowscy politycy. W efekcie tego w wyborach wezmą udział ugrupowania popierające politykę Władimira Putina.

Putin zachęca do udziału w wyborach. Zwrócił się do Rosjan

W przemówieniu z 16 września prezydent Rosji podkreślił, że obywatele kraju powinni zagłosować, a tym samym podjąć „przemyślaną, odpowiedzialną decyzję, tak, aby wyniki wyborów potwierdziły dojrzałość i odporność rosyjskiego społeczeństwa”. Zwrócił też uwagę, że trwająca kampania wyborcza odbywa się w trakcie „specjalnej operacji wojskowej” – jak Moskwa nazywa wojnę w Ukrainie.

Putin podkreślił, że mieszkańcy Noworosji i Donbasu mogą „po raz pierwszy od zjednoczenia z Rosją” wybrać deputowanych do Dumy Państwowej. Przekonywał również, że udział w nadchodzącym głosowaniu jest „odpowiedzialnością i wkładem we wzmacnianie państwa”.

– Wasz wybór i wasza determinacja po raz kolejny pokażą, że miliony ludzi stoją po stronie naszych żołnierzy i że jesteśmy razem, zjednoczeni wspólnymi wartościami, pamięcią historyczną i miłością do ojczyzny. Pokażą również, że nikt nie jest w stanie nas podzielić ani zastraszyć, podważyć naszej państwowości, naszego systemu społecznego i politycznego – mówił Putin.

Zapewniał również, że „każdy głos ma znaczenie” . – To wy i wasz osobisty wybór bezpośrednio zdecydujecie o tym, jakie siły polityczne będą reprezentować interesy obywateli w parlamencie federalnym, w regionach i we władzach lokalnych – przekonywał dyktator.

– Jestem przekonany, że dzięki waszemu poparciu i zaufaniu zwyciężą najbardziej godni i kompetentni kandydaci, prawdziwi patrioci Rosji. Będą to kandydaci, którzy was nie zawiodą, którzy udowodnili swoją lojalność wobec ojczyzny oraz gotowość do służby narodowi i ochrony naszego kraju przed wszelkimi zagrożeniami – dodał.

Głosowanie na okupowanych przez Rosję terenach. W sieci pojawiają się nagrania

W obwodzie donieckim odbywa się przedterminowe głosowanie. Serwis informacyjny Nexta opublikował nagranie, które pokazuje, jak wygląda cała procedura, która niewiele ma wspólnego z wyborami demokratycznymi.

„Urzędnicy wyborczy podróżują po wsiach z przenośnymi urnami i kabinami wyborczymi, w towarzystwie policji i uzbrojonych mężczyzn w mundurach wojskowych. Ludzie wypełniają swoje karty do głosowania tuż przed swoimi domami i na podwórkach. W jednym ujęciu uzbrojona eskorta dosłownie trzyma urnę wyborczą, podczas gdy kobieta oddaje swój głos” – przekazał serwis.

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