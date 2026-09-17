Doradca Putina groził unicestwieniem Polski. Sikorski odpowiada

Bliski doradca prezydenta Władimira Putina skomentował słowa Radosława Sikorskiego o przewadze NATO nad Rosją. Przypomnijmy, że Sikorskiemu chodziło konkretnie o dominację Sojuszu w powietrzu.

Sikorski mówił o potędze NATO. Rosja zagroziła Polsce

– Jeśli Rosja zdecydowałaby się zaatakować NATO, to pokonalibyśmy ją bardzo szybko. Mamy gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, nawet jeśli do tego potencjału nie wliczymy sił amerykańskich – stwierdził szef polskiego MSZ podczas kongresu Yalta European Strategy w Kijowie. – Jeśli Ukraina wyłączyła połowę rosyjskich rafinerii w ciągu sześciu miesięcy, to my wyłączylibyśmy drugą połowę w sześć tygodni – dodawał.

Wypowiedź ta nie przypadła do gustu Nikołajowi Patruszewowi. Doradca Putina w rozmowie z portalem AIF stwierdził, że Sikorski nie docenia rosyjskich sił zbrojnych. – Sikorski najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, że gdyby Polska podjęła działania militarne przeciwko Rosji, nasz kraj wykorzystałby cały arsenał dostępnych mu sił i zasobów – odpowiadał.

– Jeśli Polska podejmie działania militarne przeciwko Rosji, polskie państwo przestanie istnieć w ciągu dwóch do trzech dni – dodawał Rosjanin. Podkreślał, że oceny rosyjskich możliwości nie uwzględniają rzeczywistych możliwości imperium. – Nie chce zrozumieć, że podczas specjalnej operacji wojskowej rosyjskie siły zbrojne w żadnym wypadku nie wykorzystują w pełni swojego potencjału – zaznaczał, odnosząc się do wojny z Ukrainą.

Sikorski odpowiada na groźbę Patruszewa

Sikorski nie pozostawił tych słów bez komentarza. Polski minister spraw zagranicznych na antenie radiowej Trójki przypominał, że nasz kraj nie będzie osamotniony w ewentualnym starciu z Rosją. — Towarzyszom radzieckim, teraz rosyjskim, trzeba uświadamiać korelację sił. Oni też powinni rozumieć, na co się ważą, gdy nam grożą – mówił.

— Rosyjscy generałowie grożą nam wojną atomową od 20 lat – przypomniał Sikorski. – Propagandyści Kremla robią to non stop. To wymiar, w którym Rosja ma przewagę, ale jak się przekonała w Ukrainie, to jest przewaga, którą trudno użyć. Gdyby Rosja mogła rozstrzygnąć tę wojnę szantażem nuklearnym, to już by to zrobiła — zauważał.

— Rosja ma 860 myśliwców, Unia Europejska 1,6 tys. myśliwców, całe NATO 4,5 tys. myśliwców – przypominał Sikorski. Jak dodawał, nie tylko NATO, ale i sama Europa ma przewagę nad Rosją, również w kwestii posiadania najnowszych samolotów piątej generacji.

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