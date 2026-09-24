To Putin powiedział Kwaśniewskiemu bez świadków. „Wielka Rosja”

Aleksander Kwaśniewski opowiedział o spotkaniu z Władimirem Putinem, do którego doszło w 2002 roku w prywatnych apartamentach rosyjskiego przywódcy na Kremlu. Prezydenci rozmawiali przez kilka godzin po rosyjsku i bez udziału świadków. W pomieszczeniu nie było nawet ochroniarzy.

Były polski prezydent ujawnił szczegóły spotkania w podcaście Radia ZET „Machina Władzy”. Jak ocenił, nieobecność innych osób miała znaczenie dla przebiegu rozmowy. Rosyjscy politycy w większym gronie mieli bowiem zachowywać większą ostrożność i być mniej szczerzy.

Władimir Putin sprawował wówczas urząd prezydenta Rosji dopiero od dwóch lat. Kwaśniewski rozpoczynał natomiast siódmy rok swojej prezydentury.

Putin mówił o odbudowie „wielkiej Rosji”

Podczas rozmowy Kwaśniewski zapytał Putina o jego najważniejsze polityczne cele. Rosyjski przywódca wskazał odbudowę znaczenia swojego państwa na arenie międzynarodowej, ale na tym nie poprzestał. Zapowiedział również, że chce przywrócić „wielką Rosję”.

Kwaśniewski przyznał, że potraktował wówczas te słowa jako marzenie młodego prezydenta, ukształtowanego przez służbę w KGB. Podkreślił jednak, że już wtedy w myśleniu Putina bardzo silne były rosyjski imperializm oraz przekonanie o szczególnej roli państwa.

– Wiemy, co to jest „wielka Rosja”. Nie da się jej zbudować przede wszystkim bez Ukrainy i Białorusi – zauważył były prezydent. Wskazał również Kaukaz i Azję Centralną jako obszary, bez których realizacja imperialnej wizji Kremla nie byłaby możliwa.

O deklarowanym przez Putina zamiarze odbudowania „wielkiej Rosji” Kwaśniewski opowiadał już wcześniej. Teraz były prezydent ujawnił kolejne szczegóły spotkania.

Kogo Putin uważał za wielkich przywódców?

Kwaśniewski zapytał swojego rozmówcę także o najważniejszych przywódców w historii Rosji. Jak wspominał, Putin niewiele dobrego miał do powiedzenia o Borysie Jelcynie, natomiast o Michale Gorbaczowie wypowiadał się zdecydowanie negatywnie.

Wśród postaci, które oceniał wysoko, wymienił Piotra Wielkiego, Katarzynę Wielką oraz Józefa Stalina. Szczególną uwagę Kwaśniewskiego zwrócił sposób, w jaki rosyjski prezydent mówił o sowieckim dyktatorze.

Putin nie posłużył się jego nazwiskiem, lecz określeniem „Józef Wissarionowicz”. Zdaniem byłego polskiego prezydenta była to zaskakująco ciepła forma, sugerująca emocjonalnie bliski stosunek do tej postaci.

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