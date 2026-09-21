Burza wokół wizyty Nawrockiego w USA. „Mocno krępująca sytuacja”

Wizyta Karola Nawrockiego w USA wywołała dodatkowe emocje jeszcze przed rozpoczęciem. Radio Zet i „Newsweek” informowały, że organizujące Polish-American Economic Summit Centrum Strategii Rozwojowych przedstawiało uczestnikom różne warianty pakietów sponsorskich. Według tych doniesień najdroższy miał kosztować 100 tys. dolarów.

Płatne spotkania z Karolem Nawrockim?

„Pakiet Platinum za 100 tys. dol. to rozmowa 1 na 1 z prezydentem Polski, Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie; jest też pakiet Silver za 25 tys. dol”. – czytamy.

Centrum Strategii Rozwojowych to prywatna fundacja, której założycielami byli nominaci spółek Skarbu Państwa z czasów rządów PiS. Po publikacjach medialnych organizacja wydała oświadczenie, w którym zapewniała, że ani udział w konferencji, ani spotkanie z prezydentem nie były uzależnione od wpłaty pieniędzy.

Burza wokół wizyty Nawrockiego w USA. Kancelaria reaguje

Do medialnych doniesień odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki zaznaczał, że nie zna korespondencji, na której oparto publikacje. – Tych maili chyba nikt nie widział poza autorami tekstu. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek z Kancelarii Prezydenta dysponował czasem głowy państwa i mógł sprzedawać ten czas, którym on dysponuje. On jest bezcenny – podkreślał.

Głos zabrał również Marcin Przydacz. „Nie, nie można kupować sobie żadnych spotkań. Próba imputowania tego głowie państwa jest obrzydliwością opartą o kłamstwo” – napisał w mediach społecznościowych szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Jeszcze ostrzej zareagował Paweł Szefernaker. Szef Kancelarii Prezydenta zwrócił się bezpośrednio do autorów zarzutów:

„Już raz przegraliście na kłamstwie. Przegracie znowu” – komentował w sieci.

Wcześniej stanowisko Kancelarii przedstawił również rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz oświadczył, że nikt nie płacił za udział w forum, a zaproszenie ani możliwość spotkania z Karolem Nawrockim nie były uzależnione od przekazania pieniędzy.

Kwaśniewski: Prezydent powinien być „cholernie ostrożny”

Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Onetem zwrócił uwagę, że odpłatne wydarzenia z udziałem znanych osób są w Stanach Zjednoczonych czymś spotykanym.

— Pobieranie pieniędzy za spotkanie z ważną osobą, często z kimś, kto właśnie pełni eksponowane stanowisko, jest obyczajem stricte amerykańskim. Tyle że jeśli byłoby to spotkanie z prezydentem kraju, to w żadnym wypadku nie on by jakieś pieniądze z tytułu takiego spotkania dostał. To nie do pomyślenia — tłumaczył były prezydent.

— Jest dziś mnóstwo firm, także w Polsce, które organizują tego rodzaju eventy i szukają gwiazd, które mogłyby takie wydarzenie uświetnić. Jednak jeśli zaproszenie na takie spotkanie dostaje urzędujący prezydent, to on musi być, przepraszam za słowo, cholernie ostrożny — dodał.

Aleksander Kwaśniewski wskazywał na ryzyko instrumentalnego potraktowania głowy państwa. — Biorąc pod uwagę to, co obecnie słyszymy o potencjalnych, płatnych spotkaniach z głową polskiego państwa, to sugerowałbym Karolowi Nawrockiemu, by po tym doświadczeniu dał sygnał swojej kancelarii, żeby także tę ostrożność zachowała — podkreśla były prezydent.

— Moja dobra rada jest prosta: prezydent musi być bardzo wyczulony, ba, nawet przeczulony, żeby nikt go bez jego wiedzy nie wykorzystał. Przy czym za obecne zamieszanie nie winię samego prezydenta, choć sytuacja jest dla niego mocno krępująca — podsumował.

Płatne spotkania z Nawrockim? Komorowski o skandalu

Podobne wątpliwości wyraził Bronisław Komorowski. – Dziwne i trudne do zaakceptowania jest dla mnie to, że musimy zastanawiać się, czy był jakiś udział Kancelarii Prezydenta w organizowaniu tego rodzaju płatnych spotkań. Gdyby prawdą było, że oni brali jakieś pieniądze za organizowanie takich imprez, to byłby niesłychany skandal. Mam nadzieję, że tak nie jest — zaznaczał polityk na łamach Onetu.

Były prezydent ocenił, że udział strony polskiej w jakimś pobieraniu opłat za tete-à-tete z prezydentem byłby „niesłychanie przykrym zaskoczeniem”. – Te niejasności, jakie dziś obserwujemy, tylko mnożą podejrzenia, kto na tym miałby zarabiać, gdzie trafiają pieniądze i w jakim celu. Byłoby to psucie polskich dobrych obyczajów, a przejmowanie złych, amerykańskich — podkreślił.

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