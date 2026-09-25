Polacy zmieniają opinie o Nawrockim? „Ta jego buta, arogancja, snusy”

Karol Nawrocki stracił część poparcia w najnowszym badaniu zaufania do polityków. Sondaż IBRiS dla Onetu pokazuje, że prezydent po raz pierwszy od dawna nie przekroczył poziomu 50 proc. Zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 47,1 proc. badanych. To spadek o 3,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Tuż za prezydentem znalazł się Radosław Sikorski. Szef MSZ może pochwalić się wynikiem 46,2 proc., co oznacza wzrost o 2,6 pkt proc. Różnica między politykami wynosi więc zaledwie 0,9 pkt proc. Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowi obrony ufa 42,8 proc. ankietowanych.

Nawrocki traci poparcie. Joński komentuje

Do wyników sondażu odniósł się Dariusz Joński. Europoseł KO przekonywał, że wśród Polaków zauważa zmianę nastawienia do prezydenta.

– Słucham tego, co ludzie mówią, i widzę, że absolutnie zmienia się opinia o Karolu Nawrockim. Ta jego buta, arogancja, takie patrzenie z góry na wszystkich, chamskie zwracanie uwagi dziennikarzom, te jego snusy. To wszystko jest zauważane – stwierdził polityk w rozmowie z TVP Info.

– Teraz jeszcze dochodzą kwestie sprzedawania spotkań z nim, które też są bardzo mocno komentowane, bo nigdy tego w Polsce nie było, żeby któryś z prezydentów sprzedawał się i spotykał się z kimkolwiek w cztery oczy w zamian za wpłacone pieniądze – dodał.

Relacje Kaczyński – Nawrocki. Europoseł KO punktuje

Europoseł odniósł się również do relacji Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim. W tym kontekście wspomniał o politykach związanych z PiS i ich problemach prawnych.

– On jest związany z Jarosławem Kaczyńskim, to on go wymyślił. A jak popatrzymy na prezesa PiS i powiążemy to z przyszłymi wyborami, to ja się zastanawiam, kto na PiS i na tych ludzi ma głosować. Popatrzmy na byłych ministrów obrony narodowej za rządów PiS. Mariusz Błaszczak ma postawione zarzuty za to, że ujawniał ściśle tajne dokumenty w czasie kampanii wyborczej. Antoni Macierewicz: kamery pokazały, jak kradnie kwiaty, a wcześniej jak strzelał pistoletem z farbą. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński dawno pewnie siedzieliby w więzieniu, gdyby nie kolega, który ich ułaskawił. Podobnie z politykami Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów PiS – wyliczał Dariusz Joński.

Dariusz Joński o wetach Karola Nawrockiego

Eurodeputowany krytycznie ocenił również decyzje prezydenta dotyczące ustaw przygotowywanych przez rząd. – W opinii publicznej utrwala się przekonanie, że Karol Nawrocki wetuje wszystko, co przygotowuje rząd, bo blokuje najważniejsze ustawy – stwierdził polityk KO.

– Zawetował ustawę dotyczącą wiatraków, a przecież ma to wpływ na ceny energii. Zawetował też rozwiązania dotyczące obniżenia cen energii. Zawetował również ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która miała sprawić, żeby ludzie płacili mniej. Jego zabawa w politykę powoduje, że ludzie płacą dziś za paliwo znacznie więcej – podkreślił gość TVP Info.

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