Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na dwóch biegunach. Tak ocenili ich Polacy

Na czele rankingu zaufania, który został opublikowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej, jest Karol Nawrocki. Prezydenta zaufaniem darzy 53 proc. ankietowanych, a 35 proc. ma przeciwne zdanie.

Na drugiej pozycji uplasował się szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Poziom zaufania do Władysława Kosiniaka-Kamysza wynosi 45 proc., a 30 proc. respondentów ma odmienną opinię. Na najniższym stopniu podium jest Radosław Sikorski. Ministrowi spraw zagranicznych ufa 43 proc. ankietowanych, a jednocześnie nie ufa – 35 proc.

Braun otwiera niechlubny ranking. Za nim Kaczyński

CBOS sprawdził także, komu Polki i Polacy najbardziej nie ufają. Na czele niechlubnego zestawienia znalazł się Grzegorz Braun. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa 60 proc. respondentów, a 20 proc. ufa.

Na drugim miejscu jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nieufność w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 56 proc. badanych, a przeciwne zdanie ma 26 proc. Na podium znaleźli się także Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki. W obu przypadkach poziom nieufności wynosi 52 proc. Czarnkowi ufa 22 proc. ankietowanych, a Morawieckiemu – 28 proc.

Tuż za podium znalazł się Donald Tusk. Premierowi nie ufa 51 proc. respondentów, a jednocześnie ufa 37 proc. badanych.

Karol Nawrocki kontra Donald Tusk. Wyraźny sygnał w nowym sondażu. Polacy reagują

W nowym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, respondentów zapytano, jak spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. 44,2 proc. wybrało wariant „bardzo szkodzi”, a 42,3 proc. – „raczej szkodzi”. Łącznie to 86,5 proc. odpowiedzi.

Przeciwnego zdania jest łącznie 3,1 proc. badanych, w tym 2,9 proc. ankietowanych uważa, że napięcie między prezydentem a gabinetem Donalda Tuska „raczej nie szkodzi”, a 0,2 proc. – „zupełnie nie szkodzi”. 6,8 proc. uważa, że spór na szczycie państwa nie wpływa na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

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