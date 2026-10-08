Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na dwóch biegunach. Tak ocenili ich Polacy
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Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na dwóch biegunach. Tak ocenili ich Polacy

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Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński
Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński Źródło: PAP / Mikołaj Bujak/KPRP / Paweł Supernak
Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polek i Polaków. Z kolei Jarosław Kaczyński znalazł się na drugim miejscu niechlubnego rankingu.

Na czele rankingu zaufania, który został opublikowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej, jest Karol Nawrocki. Prezydenta zaufaniem darzy 53 proc. ankietowanych, a 35 proc. ma przeciwne zdanie.

Na drugiej pozycji uplasował się szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Poziom zaufania do Władysława Kosiniaka-Kamysza wynosi 45 proc., a 30 proc. respondentów ma odmienną opinię. Na najniższym stopniu podium jest Radosław Sikorski. Ministrowi spraw zagranicznych ufa 43 proc. ankietowanych, a jednocześnie nie ufa – 35 proc.

Braun otwiera niechlubny ranking. Za nim Kaczyński

CBOS sprawdził także, komu Polki i Polacy najbardziej nie ufają. Na czele niechlubnego zestawienia znalazł się Grzegorz Braun. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa 60 proc. respondentów, a 20 proc. ufa.

Na drugim miejscu jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nieufność w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 56 proc. badanych, a przeciwne zdanie ma 26 proc. Na podium znaleźli się także Przemysław Czarnek oraz Mateusz Morawiecki. W obu przypadkach poziom nieufności wynosi 52 proc. Czarnkowi ufa 22 proc. ankietowanych, a Morawieckiemu – 28 proc.

Tuż za podium znalazł się Donald Tusk. Premierowi nie ufa 51 proc. respondentów, a jednocześnie ufa 37 proc. badanych.

Karol Nawrocki kontra Donald Tusk. Wyraźny sygnał w nowym sondażu. Polacy reagują

W nowym sondażu, który został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, respondentów zapytano, jak spór między Karolem Nawrockim a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski. 44,2 proc. wybrało wariant „bardzo szkodzi”, a 42,3 proc. – „raczej szkodzi”. Łącznie to 86,5 proc. odpowiedzi.

Przeciwnego zdania jest łącznie 3,1 proc. badanych, w tym 2,9 proc. ankietowanych uważa, że napięcie między prezydentem a gabinetem Donalda Tuska „raczej nie szkodzi”, a 0,2 proc. – „zupełnie nie szkodzi”. 6,8 proc. uważa, że spór na szczycie państwa nie wpływa na bezpieczeństwo Polski. 3,6 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

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Źródło: WPROST.pl / CBOS / rmf24.pl