Wariant siłowy? Polacy nie chcą „umierać” za Trybunał Konstytucyjny. Sondaż dla „Wprost”

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego pozostaje napięta. Obecnie główną oś sporu stanowi kwestia ślubowania Macieja Berka. Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy były minister ds. wdrażania polityki rządu spełnia formalne kryteria, aby objąć nowe stanowisko. Z kolei Włodzimierz Czarzasty kontruje, że prezydent nie ma prawa podważać suwerennego wyboru Sejmu.

Karol Nawrocki kontra Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. Spór o ślubowanie

Ze względu na to, że minął już miesiąc od chwili wyboru nowego sędziego TK przez Sejm, Maciej Berek zwrócił się do prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu i miejsca, gdzie będzie mógł złożyć ślubowanie. W medialnych spekulacjach pojawiają się dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze.

Pierwszy zakłada, że Berek złoży uroczyste ślubowanie w Sali Kolumnowej w Sejmie, podobnie jak wcześniej grupa sędziów, którzy również nie doczekali się zaproszenia od głowy państwa. Istnieje także możliwość, że Maciej Berek złoży oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i prześle je do Kancelarii Prezydenta.

Wariant siłowy w TK? Tylu Polaków chce bronić instytucji. Sondaż dla „Wprost”

Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia, że może dojść do tzw. wariantu siłowego w Trybunale Konstytucyjnym, który polegałby na tym, że policja zablokowałaby dostęp do siedziby Bogdanowi Święczkowskiemu. Przed TK rozbito tzw. miasteczko namiotowe, które zrzesza osoby zaniepokojone możliwością siłowego przejęcia instytucji.

W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, czy jeżeli zostałby wdrożony tzw. scenariusz siłowy w TK, wzięliby udział w proteście przeciwko takiemu rozwiązaniu. 27,4 proc. odpowiedziało twierdząco, a 37,3 proc. jest przeciwnego zdania. 35,2 proc. nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

Kto chce bronić Trybunału Konstytucyjnego? Szczegółowe wyniki badania