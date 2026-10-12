Tak w Krakowie głosowali wyborcy Nawrockiego i Trzaskowskiego. Nowy sondaż

W poniedziałek 12 października nad ranem Państwowa Komisja Wyborcza – po przeliczeniu danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych – ogłosiła pełne wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała wygrał w drugiej turze z Moniką Piątkowską. Zdobył poparcie na poziomie 62,12 proc., co przełożyło się na ponad 161 tys. głosów. Frekwencja wyniosła 44,27 proc.

Od momentu ogłoszenia wyników wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą rozpoczyna się termin 14 dni na składanie protestów wyborczych. Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa zostało zaplanowane na 21 października.

Wybory w Krakowie. Jak głosowali zwolennicy Nawrockiego i Trzaskowskiego?

Jeszcze przed tym, gdy Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki głosowania, Ogólnopolska Grupa Badawcza dla Polsat News i Newsmax Polska przeprowadziła sondaż exit poll, w którym sprawdzono, jak w krakowskich wyborach głosowali ci, którzy w 2025 r. wzięli udział w wyborach na prezydenta Polski.

Z badania wynika, że na Łukasza Gibałę oddało głos 54,7 proc. wyborców Karola Nawrockiego i 35,6 proc. – Rafał Trzaskowskiego. W przypadku Moniki Piątkowskiej wyniki przedstawiają się następująco – zagłosowało na nią jedynie 1,3 proc. wyborców Karola Nawrockiego i 95,2 proc. wyborców Trzaskowskiego. Odpowiedzi „nie głosowałem” w przypadku Łukasza Gibały udzieliło 6 proc., a jeśli chodzi o Piątkowską – 2,2 proc. Wariant „nie pamiętam” wybrało 3,7 proc. w przypadku Gibały i 1,3 proc. – Piątkowskiej.

Co ciekawe, podobne pytanie zadano także w sondażu IPSOS. Z udostępnionych danych wynikało, że 96,4 proc. wyborców Karola Nawrockiego zagłosowało na Łukasza Gibałę, a na Monikę Piątkowską – 3,6 proc. Z kolei 34,1 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego zagłosowało na Gibałę, a 65,9 proc. na Piątkowską.

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