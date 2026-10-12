KO liderem, PiS na drugim miejscu. Sondaż ujawnił jednak poważny kłopot Tuska

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie dla „Super Expressu” , w którym zapytano respondentów, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Sondaż ujawnił, które partie miałyby szanse na wejście do Sejmu

Liderem badania została Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33,48 proc. osób. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,55 proc. głosów. Zaraz za nim uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość – wskazało ją 13,29 proc. badanych.

Na mandaty poselskie mogliby liczyć też przedstawiciele Nowej Lewicy – ugrupowanie uzyskałoby 7,80 proc. głosów. Nieco mniej, bo 7,33 proc. wskazań uzyskałaby Konfederacja Koronny Polskiej. W Sejmie znalazłoby się też stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Swój głos oddałoby na nie 5,28 proc. respondentów. Do Sejmu nie dostałaby się z kolei partia Razem (4,04 proc. głosów), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,21 proc.), a także Polska 2050 (1,80 proc.).

Z powodu tego, że dotychczasowi partnerzy koalicyjni KO – PSL oraz Polska 2050 – nie przekroczyliby progu wyborczego, ugrupowanie Donalda Tuska musiałoby szukać nowych sojuszników. Jednak w przypadku dominacji ugrupowań prawicowych byłoby to wyjątkowo trudne.

Nawrocki poprze pakt senacki?

Przypomnijmy, wśród polityków coraz częściej mówi się o zawarciu tzw. paktu senackiego między partiami prawicowymi, którym miałby patronować Karol Nawrocki. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi miałoby to zapewnić przedstawicielom prawicy większość w Senacie. Nie wykluczone, że mogłoby to również przełożyć się na ewentualną koalicję tych ugrupowań w Sejmie.

– To jest decyzja polityków, którzy stoją na czele różnych partii, czy taki pakt będzie czy nie, czy będą gotowi do tego. Prezydent jest gotowy, żeby patronować takiemu paktowi senackiemu – stwierdził w Kanale Zero szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

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