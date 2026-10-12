Polacy o TK. Wymowne wyniki sondażu. Konstytucjonalista reaguje

W nowym sondażu SW Research, który został przeprowadzony dla „Wprost”, zapytaliśmy Polki i Polaków, czy jeżeli zostałby wdrożony tzw. scenariusz siłowy w TK, wzięliby udział w proteście przeciwko takiemu rozwiązaniu. 27,4 proc. odpowiedziało twierdząco, a 37,3 proc. jest przeciwnego zdania. 35,2 proc. nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

Wariant siłowy w TK? Polacy nie chcą protestować. Konstytucjonalista reaguje

Wyniki badania skomentował dr Kamil Stępniak. Zdaniem konstytucjonalisty społeczeństwo często nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie znaczenie ma Trybunał Konstytucyjny. – Możemy odnieść takie wrażenie, że te sprawy nas nie dotyczą. To wrażenie będzie nawet słuszne: że Trybunał w ostatnich latach zajmuje się głównie sprawami politycznymi. Tymi, które są głośne politycznie i ważne dla którejś z opcji politycznych – stwierdził ekspert na antenie Polskiego Radia 24.

Jak dodał konstytucjonalista, „sprawy obywateli, które są w Trybunale Konstytucyjnym, zalegają tam i w dużej większości nie są rozstrzygane”. Jednocześnie dr Stępniak podkreślił, że w założeniu TK ma pełnić bardzo ważną rolę w państwie. – Ma patrzeć władzy na ręce. Powiem paradoksalnie: dla każdej władzy, kiedy ktoś jej patrzy na ręce, jest to niewygodne – ocenił.

Prawnik przywołał też przykład ustawy w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. – Oczywiście my jesteśmy tego beneficjentami, ale powiedzmy, że ta ustawa mogłaby być zaskarżona, bo przecież sam prezydent Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, mając wątpliwości co do proporcjonalności i legalności tego typu rozwiązań. I teraz my, jako obywatele, mamy prawo od państwa oczekiwać tego, żeby Trybunał powiedział nam, czy ze względu na różnego rodzaju wartości chronione, tak jak na przykład dobro wspólne, nałożenie podatków, nawet tak wysokich, nawet wstecz, jest zgodne z konstytucją czy nie. Natomiast od 2016 roku nie możemy tego oczekiwać. I to jest straszne dla każdego człowieka, który w pewnym momencie swojego życia spotyka się z interwencją państwa – zamyka wątek dr Kamil Stępniak.

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