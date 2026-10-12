Noże w szkolnych plecakach. Po atakach wraca spór o przepisy

Po atakach w placówkach oświatowych rząd zwiększył obecność policji. Na poniedziałek 12 października zapowiedziano skierowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa szkół 20 tys. funkcjonariuszy. Według niedzielnego bilansu przeprowadzono blisko 65 tys. kontroli i zatrzymano 117 osób, głównie w wieku 13–19 lat. Równolegle wrócił postulat uregulowania kontroli uczniowskich plecaków, by zapobiegać wnoszeniu niebezpiecznych przedmiotów.

Nóż w plecaku ucznia. Co z przepisami?

Barbara Nowacka przypomniała, że zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja prawa oświatowego przewidywała możliwość odebrania uczniowi przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu. Taki zapis nie oznacza jednak automatycznie uprawnienia do przeszukiwania jego rzeczy.

Prezydent, uzasadniając weto, krytykował inne elementy ustawy, w tym sieć rzeczników praw ucznia. Zarzucał przepisom zwiększanie biurokracji i ideologizację.

W Polsce nie obowiązuje powszechny zakaz noszenia zwykłych noży. Nie oznacza to pełnej dowolności: kodeks wykroczeń przewiduje karę za posiadanie noża w miejscu publicznym, gdy okoliczności wskazują na zamiar użycia go do przestępstwa. Ograniczenia dotyczą też m.in. imprez masowych i zgromadzeń.

Zagrożenie zaczyna się także w internecie

Eksperci wskazują, że same zakazy nie usuną przyczyn przemocy. ABW ostrzegała, że radykalizacja młodych ludzi może zaczynać się od samotności, frustracji, odrzucenia i kontaktu z treściami oswajającymi przemoc.

Podczas konferencji w ABW przedstawiono dane z raportu „Diagnoza Młodzieży 2026”: 47 proc. nastolatków w wieku 13–16 lat deklaruje ponadprzeciętny kontakt z treściami antyspołecznymi, a 44 proc. młodzieży ma trudność z odróżnianiem prawdziwych informacji od fałszywych.

Łukasz Jachowicz, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa związany z Internet Society Polska, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” zwraca uwagę na czaty w grach. Rodzice często nie wiedzą, z kim rozmawiają tam ich dzieci. Automatyczna moderacja może natomiast wychwytywać słowa, pomijając kontekst rozmowy.

Kontrole plecaków nie wystarczą. Jak chronić uczniów?

Gen. Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji, mówi na łamach „DGP”, że nowe zakazy nie rozwiążą całego problemu. Wskazuje na potrzebę większego zaangażowania rodziców i kontroli treści dostępnych dzieciom.

Organizacje działające w obszarze edukacji postulują wsparcie psychologiczne, jednolite procedury bezpieczeństwa i obecność policjantów w szkołach w miarę możliwości kadrowych. Domagają się też prac nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 lat oraz skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.

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