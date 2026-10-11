Rzucił się na pasażerów z nożem. Policja wydała oświadczenie po ataku w autobusie

Do napaści doszło w sobotę, 10 października, późnym wieczorem na warszawskich Bielanach. Jak ustalił reporter TVN Warszawa Artur Węgrzynowicz, zdarzenie rozegrało się na wysokości przystanku Prozy. Informację o ataku potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. Zgłoszenie wpłynęło o godz. 23.23. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy ustalili, że podczas jazdy autobusem jeden z pasażerów podszedł do dwóch mężczyzn i zaatakował ich nożem.

Warszawa. Atak nożem w autobusie

Relację z ustaleń policjantów przekazał w niedzielę rano mł. asp. Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP. Potwierdził, że niebezpiecznym narzędziem użytym wobec pasażerów był nóż. Poszkodowani to dwaj mężczyźni w wieku 42 i 22 lat. Obaj wymagali pomocy medycznej i zostali przewiezieni do szpitali.

Z ustaleń redakcji TVN Warszawa wynika, że pasażerowie odnieśli rany cięte i kłute, a obrażenia dotyczyły klatki piersiowej oraz okolic szyi. Policja potwierdziła rany cięte i zaznaczyła, że stan poszkodowanych po ataku nie zagraża ich życiu.

Napastnik uciekł przed przyjazdem służb. Trwają poszukiwania

Sprawca opuścił miejsce zdarzenia, zanim dotarły tam służby. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do jego zatrzymania. Mają już wstępnie wytypowanego mężczyznę, którego podejrzewają o udział w ataku.

– Przed przybyciem służb napastnik oddalił się z miejsca, policjanci mają wstępnie wytypowanego mężczyznę i trwają jego poszukiwania – powiedział TVN Warszawa mł. asp. Jakub Filipiak.

Ze wstępnych ustaleń przytaczanych przez „Super Express” wynika, że napastnik nie znał zaatakowanych pasażerów. Gazeta podała również, że poszukiwany mężczyzna jest pełnoletni.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do napaści. Policja nie ujawniła motywu działania sprawcy. W przekazanych informacjach nie opisano również okoliczności poprzedzających użycie noża.

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