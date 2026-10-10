Atak w Warszawie pod budynkiem szkoły. Miały tylko po 17 lat

Do zdarzenia doszło przed szkołą przy ul. Mińskiej na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się Polsat News, 21-letnia kobieta zaatakowała nożem dwie 17-latki. Obie poszkodowane przewieziono do szpitala.

KSP potwierdza atak nożem na dwie nastolatki w Warszawie

– Potwierdzam, że dostaliśmy zgłoszenie, trwa interwencja policji – przekazał w rozmowie z portalem mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Służby ustalają okoliczności zdarzenia. W przekazanych informacjach nie podano stanu zdrowia nastolatek ani motywu działania napastniczki.

Kolejne ataki w szkołach na Mazowszu. Jedna osoba zginęła

W ostatnich dniach do ataków z użyciem noża doszło także w innych placówkach. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 37-letnia pracownica placówki.

Policja udaremniła też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Siemoniak o dezinformacji. „Najpierw dowody, konkrety”

Równolegle policja, prokuratura, służby specjalne i NASK badają dezinformację oraz zgłoszenia o zagrożeniach w szkołach. Tomasz Siemoniak poinformował w sobotę, że sprawdzane są wszystkie hipotezy, również dotyczące możliwego udziału Rosji w działaniach dezinformacyjnych.

Minister koordynator służb specjalnych ocenił, że Rosja wykorzystuje wydarzenia wstrząsające opinią publiczną, by podważać zaufanie do państwa. Zastrzegł jednak: „najpierw dowody, konkrety, a potem będziemy kogokolwiek oskarżać”.

Policja wróci do szkół w poniedziałek. 76 osób zatrzymanych

Według sobotniego komunikatu KGP skontrolowano dotychczas blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób. W piątek szkoły oraz ich otoczenie monitorowało 24 tys. policjantów wspieranych przez straże miejskie. Patrole mają wrócić do szkół w poniedziałek.

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