Rząd nie zamierza kalkulować. „Państwo będzie działało bezkompromisowo”

Premier zwołał w niedzielę rano specjalną odprawę z ministrami i przedstawicielami służb. Podkreślił, że ochrona dzieci wymaga stałego, dobrze zorganizowanego wysiłku.

– Wobec przemocy, która zagraża naszym dzieciom, państwo będzie działało bezkompromisowo i to w każdym wymiarze – powiedział Donald Tusk.

Tusk przestrzegł też przed debatą o swobodnym dostępie do broni. Ocenił, że połączenie takiego dostępu z fascynacją przemocą prowadzi do masowych tragedii. Ostrzegł również, że groźby publikowane „dla zabawy” angażują służby i mogą inspirować realne ataki.

117 zatrzymanych i blisko 65 tys. kontroli po atakach. MSWiA podało dane

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przez ostatnie trzy dni w działania na rzecz bezpieczeństwa szkół zaangażowano około 40 tys. policjantów. Przeprowadzono blisko 65 tys. kontroli w placówkach oświatowych i zatrzymano 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat. W niedzielę przy szkołach ma działać około 10 tys. funkcjonariuszy, a w poniedziałek nawet 20 tys. Kontrole mają być utrzymywane tak długo, jak będzie to potrzebne.

Według Kierwińskiego na obecnym etapie nie stwierdzono powiązań między czterema ostatnimi przypadkami agresji w szkołach. Wiceszefowa ABW płk Małgorzata Żochowska przekazała z kolei, że analiza nie potwierdziła inspiracji ze strony „państwowego aktora”.

Konta gloryfikujące sprawcę zablokowane. Służby monitorują internet

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że od czwartku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci działają w trybie alarmowym. Monitorowane treści dotyczące naśladownictwa i fascynacji przemocą są zgłaszane policji.

W ostatnich godzinach zablokowano konta gloryfikujące sprawcę czwartkowej zbrodni. Gawkowski zaapelował, by nie tworzyć podobnych profili i nie naśladować napastnika. Wicepremier zapowiedział też podwojenie liczby edukatorów NASK w najbliższych tygodniach.

Instrukcja dla nauczycieli i zawieszone lekcje. MEN zapowiada działania

W poniedziałek ma zostać upowszechniona instrukcja reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Powstała we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.

Resort edukacji podał, że w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, w tym 45 na Mazowszu. W poniedziałek i wtorek lekcje mają zostać zawieszone w dziewięciu szkołach w gminie Wyszków. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało także webinary i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

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