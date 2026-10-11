Atak w warszawskiej szkole. 21-latka z zarzutami usiłowania zabójstwa

Jest decyzja sądu w sprawie ataku w placówce edukacyjnej przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze-Południe. Wobec 21-letniej podejrzanej zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Kobieta usłyszała pięć zarzutów. Trzy z nich dotyczą usiłowania zabójstwa zaatakowanych kobiet. Odpowie również za kierowanie gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej interweniującej policjantki.

Zaatakowała trzy kobiety w szkole

Do zdarzenia doszło w sobotę na terenie szkoły przy ulicy Mińskiej. Według ustaleń policji 21-letnia uczennica placówki zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety: dwie 17-latki oraz 24-latkę.

Poszkodowane nie były uczennicami tej szkoły. Przyszły do placówki, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Wstępne ustalenia wskazują, że napastniczka wcześniej ich nie znała.

Jedna z zaatakowanych kobiet została przewieziona do szpitala. Pozostałe dwie nie wymagały hospitalizacji. Życiu żadnej z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podejrzaną obezwładnił pracownik placówki, a następnie przekazał policjantom. Stołeczna policja opublikowała nagranie przedstawiające moment wyprowadzania zatrzymanej ze szkoły.

Podczas interwencji 21-latka miała również naruszyć nietykalność cielesną policjantki. Po zatrzymaniu została przewieziona do policyjnej izby zatrzymań, a następnie przesłuchana przez prokuratora.

Pięć zarzutów i tymczasowy areszt

„Odpowie za usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne” – poinformowali funkcjonariusze z warszawskiej Pragi-Południe.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do niego i zdecydował, że podejrzana najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Motyw działania kobiety nie został dotychczas ustalony. Śledczy wyjaśniają przebieg zdarzenia, przesłuchują świadków i analizują zabezpieczony materiał dowodowy. Wszystkie uczestniczki zdarzenia są obywatelkami Polski.

Policja nie potwierdza związku z wcześniejszymi atakami

Atak w Warszawie był kolejnym niebezpiecznym zdarzeniem w polskiej placówce oświatowej w ciągu kilku dni. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił nożem dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-letni napastnik zaatakował pracowników szkoły. Jedna z poszkodowanych kobiet zmarła.

Policja podkreśla jednak, że dotychczasowe ustalenia nie pozwalają łączyć warszawskiego ataku z wcześniejszymi wydarzeniami ani z pojawiającymi się w internecie pogłoskami o zorganizowanej serii napaści.

– Informacje, którymi dysponują obecnie służby, nie pozwalają potwierdzić, że atak może mieć związek z jakimś łańcuszkiem – przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski.

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