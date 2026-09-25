Tak jurorka modowego show oceniła Martę Nawrocką. Wymowne słowa

Joanna Krupa pojawiła się na wydarzeniu, które promowało 15. edycję programu „Top Model”, emitowanego na antenie TVN. Jurorka modowego show została zapytana o to, jak ocenia styl Marty Nawrockiej.

Tak Joanna Krupa ocenia Martę Nawrocką. „Jak ja bym słuchała krytyki, to bym zwariowała”

– Każdy niech sobie wybiera, jaki chce styl. Jeśli się dobrze czuje w swojej skórze, myślę że to jest najważniejsze. Każda kobieta powinna się czuć pięknie, pewna siebie i nie powinna pozwalać, żeby krytyka coś zmieniała. Ja mam swój styl, jak ja bym słuchała krytyki, to bym zwariowała. Naprawdę, jeśli ona się dobrze czuje w swojej skórze, to jest najważniejsze – stwierdziła Joanna Krupa w rozmowie z Plotkiem.

Kilka dni temu Marta Nawrocka towarzyszyła prezydentowi w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych. Fotoreporterzy dostrzegli, że pierwsza dama zdecydowała się na piercing typu tragus, czyli ozdobę umieszczoną w małej, chrzęstnej wypustce tuż przy wejściu do kanału słuchowego.

Do sprawy odniosła się stylistka. — Mały kolczyk, a zgrzyt w dyplomatycznym dress codzie. Dodatkowa ozdoba w chrząstce ucha to już piercing, czyli element biżuterii, który nie mieści się w klasycznym kanonie oficjalnego wizerunku — twierdzi Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z „Faktem”.

Jolanta Kwaśniewska o żonie Karola Nawrockiego. „Każda z nas ma swoją drogę”

O komentarz ws. Marty Nawrockiej była pytana także Jolanta Kwaśniewska. Była pierwsza dama uczestniczyła w wydarzeniu, na którym promowała swoją najnowszą książkę. Kwaśniewska pozytywnie ocenia dotychczasową aktywność żony Karola Nawrockiego, w tym podejście do tematów związanych m.in. z akcjami charytatywnymi.

– Myślę, że każdy z nas wybiera swoją drogę ze względu na wrażliwość i obecna pierwsza dama zastanawia się, jak wykorzystać to swoje pięć minut. Bardzo fajnie, że pani Marta ma takie aktywne podejście do sprawy – mówi Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Jastrząb Post.

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