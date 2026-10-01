Edzio, Ramzes i Aramis wywołali burzę. Sikorski wbił szpilę Nawrockiemu

Według ustaleń „Gazety Wyborczej” w ośrodku w Promniku, około 100 km na wschód od Warszawy, znajdują się konie, z których mają korzystać Karol Nawrocki oraz członkowie jego rodziny.

Zwierzęta są przygotowane dla prezydenta, jego żony Marty oraz ich 8-letniej córki Kasi. Konie mają być wykorzystywane również poza Promnikiem. Gdy Karol Nawrocki przebywał w sierpniu w Juracie, jeden z prezydenckich koni miał zostać przewieziony tam właśnie z tego ośrodka.

Nie chodzi jednak wyłącznie o same zwierzęta. Jak wynika z informacji przekazanych dziennikowi, w ośrodku ma być również instruktor jazdy, obsługa stajni oraz przyczepa służąca do transportowania koni.

Tajemnicze konie Karola Nawrockiego

Publikacja wywołała stanowczą reakcję Kancelarii Prezydenta. W oświadczeniu przekazano, że w dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta znajdują się trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski. Zwierzęta mają na imię Edzio, Ramzes i Aramis.

Kancelaria podkreśliła przy tym, że konie nie zostały przez nią kupione. W odpowiedzi dla „GW” zaznaczono, że ich „właścicielem jest COKP, będące odrębną jednostką sektora finansów publicznych i działające jako instytucja gospodarki budżetowej”.

Dziennik zwrócił również uwagę na jeszcze jednego konia. Ma on służyć oficerowi Służby Ochrony Państwa, który odpowiada za ochronę prezydenta. W tym przypadku zarówno zwierzę, jak i szkolenie funkcjonariusza finansuje SOP.

Nawrocki ma nową pasję? Tyle może kosztować

W publikacji pojawił się również wątek kosztów. Kancelaria nie odpowiedziała na pytania „GW” dotyczące wydatków, dlatego dziennik przygotował własne szacunki.

Według tych wyliczeń koń huculski może kosztować od 4 do 12 tys. zł, cena konia fryzyjskiego może wynosić od 12 do nawet 100 tys. zł, a kuca od 2 do 10 tys. zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania.

Tym samym według szacunkowych danych miesięczne utrzymanie jednego konia może pochłaniać około 1,5–3,5 tys. zł. W tej kwocie nie uwzględniono wydatków związanych z leczeniem zwierzęcia ani jego transportem.

Do sprawy odniósł się Rafał Leśkiewicz. „Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP” — napisał rzecznik.

Medialne doniesienia nie umknęły także uwadze Radosława Sikorskiego. „Podejrzewam, że kupno i utrzymanie żywych koni kosztuje podatnika więcej niż dwie martwe ośmiorniczki w darze od szefa kuchni. Ciekawe, czy brać dziennikarska, szczególnie po stronie »patriotycznej«, będzie równie pobudzona” – ironizował szef MSZ.

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