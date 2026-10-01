Nawrocki wygłosi specjalne orędzie. Pałac przekazał szczegóły

Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podał, że Karol Nawrocki swoje orędzie wygłosi dziś (czyli w czwartek – 1 października) o godz. 20.

Orędzie Prezydenta RP. Czego może dotyczyć?

Paweł Szefernaker nie poinformował, co będzie tematem wystąpienia zaadresowanego do narodu. Redakcja Onetu uważa, że głowa państwa poruszy prawdopodobnie gorący w ostatnich tygodniach temat dot. wysokich cen paliw.

Rząd zaproponował ws. Ustawę (o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych), która umożliwiłaby nałożenie „specjalnego podatku” (jak nazywał go premier Donald Tusk) na firmy, a tak pozyskane od nich pieniądze miałyby umożliwić „obniżenie VAT-u [podatek od towarów i usług – red.] i akcyzy” (sfinansowałyby kolejną edycję programu Ceny Paliw Niżej).

Projekt trafił na biurko prezydenta, ale najprawdopodobniej zostanie zawetowany. Głowa państwa zaproponowała bowiem własną ustawę, zaś ta opracowana została przez koalicję uznana zostanie najprawdopodobniej za niekonstytucyjną.

Po południu, niedługo po Szefernakerze, głos zabrał Adam Andruszkiewicz – wiceszef KPRP. Zapewnił, że będzie to „bardzo ważne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego”.