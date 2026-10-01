Tajemnica koni Nawrockiego. Kto za nie płaci? Oświadczenie KPRP

Konie do prezydenckiego ośrodka w Promniku (woj. mazowieckie) trafiły wiosną 2026 roku. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, jeden z nich został specjalnie przewieziony do Juraty, kiedy w sierpniu przebywał tam prezydent Nawrocki.

Konie prezydenta Nawrockiego. Skąd się wzięły?

– Jest koń dla prezydenta, jego żony i mały konik dla Kasi. Do tego jest instruktor jazdy, obsługa stajni i przyczepy do wożenia koni – wyliczał informator „GW”. Pytana o tę kwestię Kancelaria Prezydenta nie chciała jasno powiedzieć, kto jest właścicielem zwierząt, ani ile kosztuje ich utrzymanie. Nie wiadomo też, czy są prezentem, czy może zostały zakupione.

„W dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP pozostają trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski, o imionach Edzio, Ramzes i Aramis” – odpowiadało biuro prasowe KPRP. „Konie nie stanowią własności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały przez Kancelarię nabyte. Ich właścicielem jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będące odrębną jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie instytucji gospodarki budżetowej” – czytamy dalej.

Dziennikarze dowiedzieli się, że jest jeszcze czwarty koń, na którym jeździ oficer Służby Ochrony Państwa, zajmujący się bezpieczeństwem prezydenta. Utrzymanie tego zwierzęcia oraz szkoleń dla funkcjonariusza opłaca SOP. Warto przypomnieć, że za prezydentury Andrzeja Dudy głośno było o szkoleniach z jazdy na nartach dla towarzyszących politykowi funkcjonariuszy SOP.

Rodzina Nawrockiego i konne przejażdżki. Kto za to płaci?

Nawrocki po raz pierwszy o swoim hobby opowiedział w Kanale Zero. Przyznał wtedy, że rywalizuje w siodle m.in. z funkcjonariuszami SOP. Dziennikarze nie dopytywali go wówczas o szczegóły. W „Super Expressie” polityk opowiadał, że jazda konna to dla niego „chwila oddechu od polityki”. Tu także nie było mowy o kosztach ani pochodzeniu koni.

„GW” zwróciła uwagę, że utrzymanie zdrowych koni to koszt od 1,5 do 3,5 tys. zł miesięcznie za sztukę. Wydatki rosną oczywiście, kiedy któreś zwierzę zachoruje. Piotr Leski na X analizował jawne zakupy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Dzięki niemu wiadomo, że od lipca „na prace związane z opieką nad zwierzętami wydano 44 200 zł. Są też wydatki na paszę i karmę dla zwierząt – około 10 tys. Czyli razem 54 tys. zł”.

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