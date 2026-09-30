Matczak nie zostawił suchej nitki na prezydencie. „Nawrocki dokonuje zamachu stanu”

„Już nie” — tak prof. Marcin Matczak odpowiedział na pytanie, czy przyjąłby nominację profesorską z rąk Karola Nawrockiego. W programie „Trójkąt polityczny” Renaty Grochal i Aleksandry Pawlickiej prawnik ostro ocenił działania prezydenta wobec Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia skierował również pod adresem koalicji rządzącej.

Matczak o Nawrockim: „Łamie ją w sposób chyba gorszy niż prezydent Duda”

Matczak wcześniej nie przyjął nominacji z rąk Andrzeja Dudy, tłumacząc to łamaniem konstytucji przez ówczesnego prezydenta. Teraz podobnie ocenia jego następcę.

– Był czas, kiedy prezydent Nawrocki mógł pokazać, że jest takim prezydentem, jakim powinien być – powiedział.

Zdaniem prawnika prezydent powinien reprezentować wszystkich Polaków. Nawrockiemu zarzucił jednak, że „ewidentnie gra w jednej drużynie politycznej, jaką jest PiS”. Dodał, że prezydent łamie konstytucję.

– Myślę, że łamie ją w sposób chyba gorszy niż prezydent Duda – ocenił Matczak.

„Prezydent Nawrocki dokonuje zamachu stanu”. Ostry zarzut w sprawie TK

Najmocniejsze słowa padły przy ocenie roli prezydenta w obsadzaniu Trybunału Konstytucyjnego.

– Tak naprawdę prezydent Nawrocki dokonuje zamachu stanu, bo rości sobie prawo, by decydować, kto będzie w TK, a kto nie, chociaż on może być podsądnym tego TK – ocenił prawnik.

– To jest nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto może być podsądnym, decydował o tym, kto go będzie sądził – dodał.

Matczak przekonywał, że prezydent „absolutnie nie ma do tego prawa”. Według jego interpretacji konstytucji głowa państwa nie uczestniczy w procedurze powoływania sędziów TK.

Wybór Berka dał prezydentowi argument? Matczak krytykuje koalicję

Prawnik odniósł się także do wyboru Macieja Berka na sędziego TK. Podkreślił, że prezydent nie ma kompetencji do oceny zdatności kandydatów, ale koalicja mogła wskazać osobę, wobec której nie byłoby takich wątpliwości.

Jako przykład podał Sławomira Patyrę. W jego ocenie wybór podobnych kandydatów utrudniłby prezydentowi polityczne uzasadnianie odmowy przyjęcia ślubowania. Tymczasem przy Berku, jak stwierdził, „dano mu kawałek argumentu”.

Święczkowski pod ostrzałem. „Ewenement w skali świata”

Matczak skrytykował również prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

– Absolutnie skandalem jest to, że na czele naszego najważniejszego sądu stoi człowiek który jest nie tylko politykiem, ale ciążą na nim poważne zarzuty – stwierdził.

Nazwał tę sytuację „ewenementem w skali świata”. Zastrzegł jednak, że samo usunięcie Święczkowskiego nie zapewni trwałej naprawy Trybunału.

– Musimy mieć sędziów, którzy myślą w kategoriach praworządności, a nie politycznej lojalności – podkreślił.

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