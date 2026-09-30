Pomylili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Sąd zdecydował ws. błędu komisji

W komisji wyborczej nr 8 w Rybakowie (gmina Kłodawa, województwo lubuskie) doszło do pomyłki w czasie liczenia głosów, które zostały oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 r. Jak podaje gazeta.pl, w protokole zapisano, że Karol Nawrocki otrzymał 119 głosów, a Rafał Trzaskowski – 91.

Okazało się jednak, że 17 głosów, które powinny trafić na konto kandydata KO, przypisano błędnie kandydatowi popieranemu przez PiS. Faktycznie Trzaskowski uzyskał 108 głosów, a Nawrocki – 102.

Pomylili część głosów Nawrockiego i Trzaskowskiego. Prokuratura reaguje

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko siedmiorgu członkom komisji. Jak ustaliła gazeta.pl, 1 września sąd umorzył postępowanie na rok próby w przypadku sześciu osób. Zostały one zobowiązane do dokonania wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku siódmej osoby sąd nie zdecydował się na umorzenie i została ukarana grzywną w łącznej wysokości 3 tys. zł. „Sprawy nie można było umorzyć, bo ta osoba miała już wcześniej konflikt z prawem. Oskarżeni muszą też pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny” – podaje gazeta.pl.

Zamienili głosy Nawrockiego i Trzaskowskiego. Nowe informacje

To nie jest jedyny przypadek pomyłek w komisjach wyborczych, o których w ostatnim czasie stało się głośno. Prokuratura skierowała do sądu sprawę przeciwko ośmiu członkom komisji wyborczej nr 95 w Krakowie, którzy głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 r. na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu.

– Oskarżeni przyznali się i wyrazili skruchę – poinformował w rozmowie z „Wyborczą” prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak dodał, członkowie komisji wskazywali, że byli zmęczeni i przekonywali, że za pomyłką nie stały żadne motywacje polityczne.

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