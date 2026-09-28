Tak Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Dominują dwa uczucia. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który został przeprowadzony dla Polsat News i Newsmax Polska, respondenci zostali zapytani o ocenę Karola Nawrockiego. Wyniki są jednoznacznym potwierdzeniem tego, że polskie społeczeństwo jest niezwykle podzielone.

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Słodko-gorzkie wyniki sondażu

Aż 46,5 proc. badanych ocenia prezydenta źle, a 39,7 proc. – dobrze. 13,8 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Badanych zapytano także, jakie uczucia budzi w nich prezydentura Karola Nawrockiego. Wśród najpopularniejszych odpowiedzi znalazła się złość (24,1 proc.) i duma (20,4 proc.). 15,1 proc. ankietowanych wskazało na radość, 14,2 proc. – rozczarowanie, 13,3 proc. – obojętność, 9,8 proc. – strach i 3,1 proc. – entuzjazm.

Złe wieści dla Donalda Tuska. Tak Polacy oceniają działanie rządu

Polaków zapytano także o ocenę rządów Donalda Tuska. 47 proc. wystawiło krytyczną rezenzję, a 33,12 proc. dobrą. Neutralnych jest 19,8 proc. ankietowanych.

Również w tym przypadku ankietowanych poproszono o odpowiedź na pytanie, jakie uczucia im towarzyszą, gdy myślą o Koalicji 15 Października. 24,8 proc. wskazało rozczarowanie, 22,7 proc. obojętność, a 18,7 proc. – złość. Na kolejnych miejscach były radość (14,7 proc.), duma (8,9 proc.), strach (8,4 proc.) i entuzjazm (1,8 proc.).

Wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie. W drugiej turze Gibała i Piątkowska

Oba badania zostały przeprowadzone podczas wyborów prezydenckich w Krakowie. W poniedziałek 28 września Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania. Wiadomo, że w drugiej turze zmierzą się: Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla mieszkańców) i Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami).

PKW poinformowała, że frekwencja wyniosła 43,50 proc. Oddano 255785 ważnych głosów. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 11 października.

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